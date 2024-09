Nuevo bloque Provincias Unidas: gobernadores se despegan ante rumbo incierto del Gobierno

La conformación en el Senado de la Nación del interbloque denominado "Las Provincias Unidas" , que responde a un armado de varios gobernadores dialoguistas, generó atención y reacomodamientos. No obstante, pese al guiño de algunos jefes provinciales, entre propios y aliados, La Libertad Avanza (LLA) todavía está lejos de los 33 senadores de Unión por la Patria (UP) . Por ese motivo, llamó la atención la ausencia de representantes de Catamarca, Tucumán y Salta en el nuevo espacio, si bien los mandatarios de las dos últimas provincias tenían un escaso margen para sumar parlamentarios propios.

Como reveló Ámbito, el gobernador catamarqueño Raúl Jalil mantuvo reuniones en agosto con integrantes del oficialismo parlamentario en donde se lo habría invitado a que sume al interbloque al senador Guillermo Andrada, exintegrante de su gabinete en la primera gestión. Todo indicaba que habría acuerdo pero no. Una fuente a la que consultó Ámbito, informó que aunque el gobernador de Catamarca se mantiene dentro del lote de los mandatarios de buen diálogo con el Gobierno, "en la Casa de Gobierno provincial se han encendido luces amarillas por el rumbo de la economía que muestra indicadores a la baja, como resultado del retiro del Estado nacional de la obra pública, el transporte, salud y asistencia social, más un plan que deprimió la actividad comercial, en distintos rubros". "Jalil no quiere dar ni un paso en falso y cortar todos los puentes con el peronismo, por eso Andrada continuará en el bloque de UP", se señaló.