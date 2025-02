Organizaciones de derechos humanos realizan actividades por los 50 años del Operativo Independencia

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/alejarod72/status/1887896978790723584&partner=&hide_thread=false Hoy participé del acto conmemorativo por los 50 años del Operativo Independencia, que tuvo lugar en nuestra provincia y fue el comienzo del genocidio en nuestro país. pic.twitter.com/ObzvEDQT7v — Alejandra Rodríguez (@alejarod72) February 7, 2025

Por la tarde, se realizó una marcha por las calles céntricas de Tafí Viejo y hubo un acto en la plaza Mitre, la principal de esta ciudad, en donde se concretó una radio abierta, se leyó un documento acordado entre todas las organizaciones y hubo un espectáculo musical. "Fui una de las tantas víctimas del Operativo Independencia y estuve dos semanas en la Escuelita de Famaillá, en donde me hicieron de todo. Sobreviví, no tuvieron la misma suerte amigos muy queridos. Pero no deseo hacer hincapié en mi dolor, sino en lo que está pasando en la actualidad, que requiere de la participación de los jóvenes para ponerle un límite a tanto dolor que se está provocando a los sectores más débiles de nuestra sociedad", le dijo a Ámbito Ricardo Roodschild, quien militaba en el peronismo cuando fue secuestrado. "Lo que más me conmovió de las actividades fue la asistencia de mucha juventud, alegre y con esperanzas. Es una bocanada de aire fresco, renovado, que nos llena de optimismo para todo lo que todavía nos falta recorrer", sostuvo Sra Mrad, tucumana, integrante de la mesa de conducción nacional de Madres de Plaza de Mayo. En ambas actividades participaron organismos de Derechos Humanos, víctimas, familiares, organizaciones políticas, gremiales, sociales y culturales.

Concentración en la sede de la Justicia Federal

La última actividad del mes, se informó a Ámbito, se realizará frente a la sede de la Justicia Federal, el próximo lunes 17. Allí se realizará la audiencia preliminar del juicio "La Fronterita", que abordará los crímenes cometidos en un centro clandestino de detención dentro de un ingenio azucarero, en Famaillá. Cuatro empresarios enfrentan acusaciones por colaborar con el Ejército al ceder instalaciones, aportar vehículos y proporcionar información sobre los trabajadores. La causa busca esclarecer la responsabilidad empresarial en la represión y fortalecer el proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina. "Es imprescindible que la sociedad se exprese para que las causas no 'duerman', las demoras atentan contra el esclarecimiento porque hay testigos de avanzada edad ", expresó Diego Fernández, taficeño e hijo de Diego Zoilo Fernández, secuestrado de su casa, frente a su familia, y asesinado durante el Operativo Independencia.

En el ámbito judicial, los crímenes del Operativo Independencia fueron investigados y juzgados en dos oportunidades, con 270 casos examinados y 18 personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Entre las violaciones cometidas se constataron desapariciones forzadas, tormentos, privación ilegítima de la libertad, violaciones y homicidios. Los tribunales determinaron que estos crímenes formaron parte de un plan sistemático de aniquilación y evidenciaron la responsabilidad del Estado en su ejecución.