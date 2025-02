Paritarias: provincias inauguran esta semana rounds con gremios estatales y docentes

No obstante, más allá de un Índice de Precios al Consumidor (IPC) en caída, el contexto electoral jugará su propio partido en los distritos, que buscarán evitar el conflicto social y llegar a las legislativas con el pago chico en orden.

Las primeras proyecciones privadas dan cuenta de que la suba del IPC fue de entre el 2% y el 2,5% en enero, una leva baja respecto a diciembre, cuando el índice marcó 2,7%.

En paralelo, el Gobierno nacional todavía no dio indicios sobre el futuro de la paritaria nacional docente, que sirve como marco para que las agremiaciones de diversas provincias establezcan los pisos salariales.

Provincia de Buenos Aires y Santa Fe inauguran paritarias 2025

En provincia de Buenos Aires, la administración de Axel Kicillof activará las paritarias con los gremios docentes y estatales este miércoles. Como es habitual, la discusión se realizará en el Ministro de Trabajo bonaerense y se repartirá en dos turnos. El primero será para los trabajadores de la educación, mientras que desde las 12:30 les tocará a sus pares de la función pública.

Desde ambos sectores venían reclamándole a la gestión de Kicillof la apertura de las negociaciones. De hecho, a comienzos del año, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) le envió una nota al gobierno provincial, destacando "la situación de ajuste económico, subas tarifarias y recorte salarial impulsados por las políticas del gobierno nacional, así como de la desregulación que perjudica los salarios de las y los trabajadores del sector".

Lo propio hizo la semana pasada la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que pidió la "inmediata reapertura de las paritarias en el Estado provincial".

La mayoría de los gremios son aliados de Kicillof y consideran que el principal foco de conflicto actualmente es con Javier Milei y las políticas de ajuste implementadas desde Nación. Por eso, intentarán hacer equilibrio entre la necesidad de recuperar poder adquisitiva y la alianza con el gobernador.

A la par, el mandatario de Unión por la Patria (UP) no logró que la Legislatura apruebe sus proyectos de Presupuesto 2025 y de endeudamiento, por lo que, de no haber acuerdo, dispondrá de fondos de manera discrecional.

Santa Fe, por su parte, también inaugurará los rounds modelo 2025 esta semana. En una jornada doble, el gobierno de Maximiliano Pullaro se reunirá desde las 8:15 con ATE y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y a partir de las 12 con la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), al Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y a la Unión Docente Argentina (UDA).

Acorde a lo que informó Ámbito, el ministro de Educación provincial, José Goity, anticipó la semana pasada que intentarán que los acuerdos sean "lo más largos posible" y que esta primera suba aplique hasta mediados del año. "La idea es procurar acuerdos que nos den previsibilidad y continuidad, tratando de llegar a acuerdos trimestrales o, si es posible, hasta mediados de año", mencionó el funcionario santafesino.

Paritaria Santa Fe.jpg

El 24 de enero, la gestión santafesina ya había recibido a los representantes sindicales con el objetivo de iniciar las conversaciones de manera formal. En la ocasión, los docentes se quejaron porque "el 2024 estuvo signado por decisiones del gobierno provincial que generaron un profundo malestar entre las y los docentes".

Entre ellas, destacaron a la reforma jubilatoria, "que truncó los planes de jubilación de muchas y muchos trabajadores de la educación". "Con la nueva normativa, los jubilados comenzaron a recibir los aumentos paritarios con un retraso de 60 días, y se les impuso la obligación de realizar 'aportes solidarios' a pesar de haber contribuido toda su vida laboral a la caja de jubilaciones", protestaron.

Similar escenario se dará en Jujuy, donde la gestión del radical Carlos Sadir recibirá a los sindicatos docentes el 6 de febrero y a los estatales, el 12. Lo mismo hará la administración de Alfredo Cornejo en Mendoza, que recibirá al Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (SUTE) este miércoles 5 con el objetivo de garantizar el inicio de clases en tiempo y forma. Su ministro de Economía, Víctor Fayad, anticipó que buscarán sellar un acuerdo semestral o cuatrimestral.

Pulseadas abiertas en Salta y Río Negro

Salta, por su parte, se adelantó a las demás provincias e inauguró las conversaciones a principios de mes. La semana pasada, en una nueva reunión entre las partes, las agremiaciones rechazaron la propuesta de la gestión de Gustavo Sáenz.

Paritarias Salta.jpg Negociaciones paritarias en Salta.

La misma consistió en una suba del 4% a pagarse en dos tramos: 2% en marzo y 2% en junio. Tras el encuentro, ATE Salta consideró "insuficiente" la oferta. Su secretaria general, Mabel Álvarez, explicó: "Los trabajadores de la Administración Pública perdieron casi 40 puntos de poder adquisitivo en 2024. Exigimos una real recomposición salarial que cubra la canasta básica”. Las partes volverán a verse las caras este martes.

En tierras patagónicas, Río Negro también abrió las negociaciones. La semana pasada, mantuvo un nuevo encuentro con los representantes gremiales. Sin oferta sobre la mesa aún, los actores buscan cerrar la discusión 2024 para iniciar el debate para este año.