Petróleo, gas, litio y tratamiento de residuos: las inversiones que captaron las provincias en el Argentina Week

Al menos seis gobernadores comprometieron desembolsos millonarios para el desarrollo de distintos proyectos. Los distritos patagónicos fueron los grandes ganadores del evento, pero también hubo novedades para Cuyo y el norte.

El desembarco de Javier Milei y 13 gobernadores en París para participar del Argentina Week dejó un saldo positivo no solo para el país en su conjunto, sino también para las provincias de manera particular. En el frente económico, se acordaron inversiones por u$s27.000 millones en total, de acuerdo a lo informado por el embajador en Francia, Ian Sielecki.

Durante tres días, la comitiva oficial, que incluyó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , al jefe de Gabinete, Diego Santilli , y al ministro de Economía, Luis Caputo , entre otros funcionarios, mantuvo un encuentros con empresarios europeos y CEOs de importantes compañías, con quienes avanzaron en el desarrollo de proyectos de infraestructura, energía y minería.

En ese marco, algunas provincias comprometieron importantes desembolsos. Neuquén fue una de las más beneficiadas. El gobernador Rolando Figueroa acompañó al Presidente a tierras galas y selló la incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de un proyecto presentado por Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) para el bloque Bajo del Choique-La Invernada. La iniciativa contempla una inversión de u$s12.400 millones y permitirá superar los 100.000 barriles diarios de producción.

Figueroa señaló que la inversión es “una muy buena noticia para Neuquén y la Argentina” . “Es el camino que hemos elegido entre todos para sacar adelante Neuquén y el país, trabajando en forma coordinada y realizando las inversiones que son necesarias para el desarrollo”, destacó. Desde Pluspetrol, en tanto, afirmaron que el proyecto "marcará un hito fundamental en el crecimiento de la empresa, ya que le permitirá multiplicar su producción, consolidándola como uno de los productores de petróleo y gas más importantes del país".

A la par, los representantes neuquinos avanzaron con TotalEnergies para desarrollar petróleo no convencional en el área de San Roque, en Vaca Muerta, con una inversión potencial estimada en u$s5.000 millones . La evaluación técnica del proyecto ya está concluida y la compañía determinó que existe potencial productivo para continuar. Sin embargo, aclaró que todavía restan etapas vinculadas con la comercialización, la evacuación de la producción y la formalización de los permisos provinciales.

La compañía también contempla desembolsar u$s1.500 millones en Tierra del Fuego destinados al proyecto offshore Alberdi, para desarrollar pozos submarinos de gas.

Rolando Figueroa, el gobernador de Neuquén, junto a Luis Caputo.

Por su parte, el chubutense Ignacio Torres acordó una inversión de u$s1.200 millones por parte de Pan American Energy con el objetivo de incrementar la producción de petróleo convencional en el área Cerro Dragón mediante técnicas de recuperación terciaria. PAE presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), convirtiéndose en el primer proyecto de desarrollo petrolero convencional del país presentado bajo este esquema.

Entre las principales intervenciones previstas se encuentran la instalación de 22 nuevas plantas de inyección de polímeros, la perforación de 100 pozos productores e inyectores, la adecuación de pozos destinados al manejo de polímeros, la intervención de otros 600 pozos productores y la construcción de instalaciones de superficie complementarias. Asimismo, la empresa pesquera Arbumasa formalizó la solicitud de un lote en la Zona Franca de Trelew para construir una planta de procesamiento, cuya etapa de edificación prevé generar 80 puestos de trabajo.

UNA INVERSIÓN ESTRATÉGICA PARA REVERTIR EL DECLIVE DE LA CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE



Hoy anunciamos junto a @LuisCaputoAR, @diegosantilli y el presidente de Pan American Energy, @MBulgheroniOk, una inversión de más de USD 1.200 millones que realizará @PAEArgentina en Cerro… https://t.co/2HYjh28HDa — Nacho Torres (@NachoTorresCH) October 1, 2026

También en la región, el rionegrino Alberto Weretilneck rubricó financiamiento por 35 millones euros con la Agencia Francesa de Desarrollo para transformar el tratamiento de residuos en Cipolletti, Allen, Fernández Oro, Cinco Saltos, Campo Grande y Contralmirante Cordero, una región donde viven más de 200.000 personas.

Además, Weretilneck anunció que antes de fin de año se realizará la licitación internacional para poner en marcha la zona franca de Punta Colorada, en la zona de Sierra Grande. Será una plataforma industrial, logística y de servicios al comercio exterior vinculada a los grandes proyectos energéticos que se desarrollan sobre la costa rionegrina y pensada para atraer nuevas inversiones, proveedores y actividades productivas.

Desembolsos en minería

En el otro extremo del país, Catamarca fue otra de las ganadoras. El Gobierno nacional aprobó la adhesión de la empresa Glencore al RIGI para realizar una inversión de capital estimada de u$s4.000 millones en el proyecto Agua Rica. "A este ritmo, Catamarca podría estar exportando cobre en el segundo semestre de 2027 y convertirse en un actor clave del sector”, celebró el gobernador Raúl Jalil.

Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, afirmó que “es un hito importante para Agua Rica y una clara señal de confianza en el marco de inversión a largo plazo de Argentina, ayudando a respaldar su ambición de ser uno de los principales productores mundiales de cobre. Agradecemos a las autoridades nacionales y a la provincia de Catamarca por su firme compromiso durante todo el proceso”.

Catamarca da un paso muy importante para su desarrollo. La aprobación del ingreso de Agua Rica al RIGI proyecta una inversión de USD 4.000 millones en nuestra provincia.



Trabajamos para que el desarrollo de nuestros recursos se traduzca en más empleo catamarqueño, más… — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) October 2, 2026

Se trata de la séptima iniciativa que lograr ingresar al régimen en la provincia. Las otras son: Galan Litio, Proyecto Hombre Muerto Oeste, con inversión estimada de u$s217 millones; Minera del Altiplano-Río Tinto, Expansión Fénix etapa 1B, con inversión de u$s531 millones; POSCO: Proyecto Sal de Oro, con una inversión de u$s547 millones; Abra Silver: Proyecto Diablillos, con una inversión estimada u$s760 millones; Galaxy Lithium S.A.-Río Tinto: Proyecto Sal de Vida, con una inversión de u$s818 millones; y Zijin-Liex, Proyecto Tres Quebradas, con una inversión estimada de u$s600 millones.

El salteño Gustavo Sáenz también trajo novedades: Eramet comprometió una inversión de u$s350 millones para avanzar en una primera ampliación del proyecto Centenario-Ratones. La iniciativa permitirá incorporar 11.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente a la capacidad actual de la planta, que es de 24.000 toneladas anuales. De concretarse, la producción alcanzará las 35.000 toneladas anuales, lo que representa un incremento cercano al 46%.

El gobernador Gustavo Sáenz, junto a las autoridades de Eramet.

La compañía prevé solicitar la incorporación de esta nueva fase al RIGI y la decisión final de inversión podría adoptarse hacia fines de 2027. La operación llegó al 90% de esa capacidad en junio de 2026 y Eramet prevé acercarse al 100% hacia fines de este año. La planta utiliza tecnología de extracción directa de litio (DLE) desarrollada por la compañía y constituye la primera instalación integral de nueva generación basada en esta tecnología que opera a escala industrial fuera de China.

En tanto, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se reunió con las autoridades de M2I Lifesciences y avanzó sobre el proyecto de inversión por u$s10 millones que la compañía francesa desarrolla junto a la empresa mendocina Aerotec para producir productos biológicos y semioquímicos destinados al control de plagas y al cuidado de los cultivos. La iniciativa contempla una inversión superior a u$s10 millones para la instalación de una planta en la provincia y prevé la generación de más de 50 empleos directos.

Cabe destacar que también hubo rondas de negocios varias, que no culminaron con anuncios puntuales pero que permitieron acercar posiciones entre los jefes provinciales y firmas europeas.

Por fuera de la veta económica, el viaje también sirvió como un gesto de distención entre Javier Milei y los gobernadores en plenas negociaciones por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral. De hecho, Santilli les planteó a los mandatarios la necesidad de avanzar con la suspensión de las PASO. A cambio, La Libertad Avanza (LLA) impulsaría acuerdos con los caciques dialoguistas o promovería candidaturas de baja intensidad, con el objetivo de no dividir el voto reactivo al peronismo.