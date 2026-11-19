Ante los cambios en las prioridades industriales de la compañía de Elon Musk, un fabricante especializado presentó una propuesta que contempla capital privado y un nuevo esquema de producción.

Mientras se prepara para iniciar sus operaciones comerciales en la Argentina este viernes 20 de noviembre, Tesla enfrenta un nuevo capítulo en la historia de uno de sus vehículos más emblemáticos: la Cybertruck .

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Ante los planes de la automotriz de finalizar la producción de su pick up eléctrica a mediados de 2027, una compañía estadounidense presentó una propuesta para garantizar la continuidad del modelo.

Se trata de Unplugged Performance , una empresa especializada en el desarrollo de modificaciones y componentes de alto rendimiento para los vehículos de Tesla, que manifestó públicamente su intención de asumir la fabricación de la camioneta.

La iniciativa surge en un contexto de cambios en las prioridades industriales de la firma de Elon Musk, que busca concentrar sus recursos en el desarrollo y la producción del Cybercab, su vehículo destinado al negocio de la movilidad autónoma.

“Apoyamos totalmente que se priorice la fabricación del Cybercab y nos encantaría hacernos cargo del Cybertruck”, expresó la compañía a través de la red social X.

Cómo sería el negocio para mantener con vida a la Cybertruck

La propuesta contempla la posibilidad de que Tesla otorgue una licencia de fabricación a Unplugged Performance, que estaría respaldada económicamente por un consorcio de inversores privados.

Bajo este esquema, la empresa asumiría los costos de producción sin comprometer las instalaciones, los recursos humanos ni los planes industriales de Tesla.

La iniciativa surge en un contexto de cambios en las prioridades industriales de la firma de Elon Musk, que busca concentrar sus recursos en el desarrollo y la producción del Cybercab, su vehículo destinado al negocio de la movilidad autónoma.

A cambio, la automotriz estadounidense podría continuar generando ingresos mediante el cobro de derechos de fabricación y la comercialización de sus servicios de conducción autónoma.

Otro de los puntos destacados de la iniciativa es la posibilidad de incorporar a exempleados de Tesla con experiencia en la fabricación de la pickup, lo que permitiría aprovechar sus conocimientos técnicos.

Por el momento, la propuesta se encuentra en una etapa preliminar y no existe un acuerdo confirmado entre ambas compañías.

La iniciativa coincide con un momento clave para Tesla en América Latina y, particularmente, en la Argentina, donde su desembarco comercial tendrá como protagonistas al Model 3 y al Model Y.

La Cybertruck, en cambio, no forma parte de la oferta inicial prevista para el mercado argentino y su futuro industrial dependerá de las decisiones que adopte la compañía estadounidense en los próximos meses.