Lanzan la primera Diplomatura en Educación Financiera con enfoque pedagógico de la UBA

La iniciativa académica, impulsada por Gabriela Totaro, busca profesionalizar la enseñanza económica y dotar de formadores al Programa Generación Financiera, una alianza público-privada que proyecta alcanzar a cientos de miles de niños y jóvenes de 13 a 25 años de todo el país hacia 2029.

El lanzamiento de la primera Diplomatura en Educación Financiera con orientación pedagógica será el miércoles 18 de noviembre a las 18 hs en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en Avenida Córdoba 2122.

El próximo 18 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (FCE-UBA) se presentará la Diplomatura en Educación Financiera con orientación pedagógica , un hito en el ámbito académico nacional enfocado a instruir a los docentes y profesionales que replicarán estos saberes en el Programa Generación Financiera.

El Programa es un esquema federal que busca formar de manera directa a 300.000 jóvenes de entre 13 y 25 años en un horizonte de tres años , impactando de forma indirecta en millones de personas mediante los hogares familiares y generando mediciones verificables sobre hábitos de ahorro, gestión de crédito y criterio de inversión.

Se trata de una articulación entre Gabriela Totaro -psicopedagoga y especialista en finanzas- junto a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), A3 Mercados y las delegaciones de Junior Achievement Argentina y Santa Fe.

La Diplomatura en Educación Financiera con orientación pedagógica es arancelada, tendrá una duración de 4 meses y la carga horaria total será de 100 horas.

“La diplomatura será la piedra angular para abastecer la red de capacitadores del Programa Generación Financiera y nace para dar respuesta a un déficit estructural del sistema educativo: actualmente, cerca de 7 millones de jóvenes no reciben instrucción económica formal y el 78% culmina el nivel secundario sin competencias elementales para administrar sus recursos, planificar gastos o prevenir fraudes”, afirma Totaro, creadora del ciclo formativo de la UBA.

La Diplomatura en Educación Financiera con orientación pedagógica es arancelada, tendrá una duración de 4 meses y la carga horaria total será de 100 horas. Se dictará una vez por semana de manera virtual con una clase sincrónica de 3 horas y media; más 1 hora y media asincrónica. Además, durante la cursada habrá algunos encuentros presenciales en la Facultad con expertos de diversas organizaciones y con asistencia optativa.

El trayecto formativo está destinado a profesionales y/o técnicos de cualquier especialidad y a toda aquella persona que quiera perfeccionarse en las temáticas de los cinco módulos que lo componen:

Fundamentos económicos y presupuesto personal.

Sistema financiero argentino y regulación.

Instrumentos de inversión y finanzas digitales.

Riesgos, estafas y economía del comportamiento.

Pedagogía financiera.

Al respecto, Totaro sostiene que “la articulación entre la academia y el ecosistema productivo representa un paso decisivo hacia la institucionalización de saberes económicos críticos en la sociedad. El propósito es ir más allá de enseñar conceptos teóricos o promover herramientas de mercado. Buscamos brindarle a los docentes y a las familias fundamentos pedagógicos rigurosos y neutrales para que las nuevas generaciones tomen determinaciones conscientes antes de ingresar de lleno al circuito productivo formal”.

Asimismo, remarca que contar con una masa crítica de educadores certificados por la universidad pública “aportará la evidencia técnica indispensable para debatir, en el mediano plazo, una actualización de la legislación educativa que formalice contenidos financieros transversales desde los primeros niveles de escolarización obligatoria”.

El lanzamiento de la primera Diplomatura en Educación Financiera con orientación pedagógica de la Argentina tendrá lugar el próximo miércoles 18 de noviembre a las 18 h en el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ubicado en Avenida Córdoba 2122 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El acto es abierto a la comunidad educativa, periodistas, entidades del sector productivo y público interesado, con cupos sujetos a la capacidad de la sala. Los interesados pueden conocer los detalles de la actividad en el siguiente enlace y tramitar su acreditación previa completando el formulario de inscripción