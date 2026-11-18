Peter Thiel, Stanley Druckenmiller y Rob Citrone reforzaron sus posiciones en las energéticas del país, de diferente manera y cantidad.

Tres reconocidos magnates estadounidenses, que juegan con fuerza en el tablero global, reforzaron en el tercer trimestre sus tenencias de acciones de empresas argentinas , sobre todo de empresas de e nergía ligadas a Vaca Muerta , aunque con diferentes movimientos.

Fuera del mundo financiero, probablemente el más conocido sea Peter Thiel , a quién se lo asocia más con la tecnología y el capital de riesgo que con las finanzas tradicionales: cofundó PayPal y Palantir, y estuvo entre los primeros inversores de Facebook.

Polémico por sus posiciones por la democracia y radicado hace poco tiempo en Argentina, Peter Thiel aumentó casi 59% su tenencia en Vista Energy, con unas 697.000 acciones adicionales según su último 13F. Cabe remarcar que la posición, de unos u$s123 millones, ya equivale al 26,8% de su cartera reportada , igual que Amazon.

Cabe precisar que, desde que Vista arrancó hasta hoy, su capitalización de mercado aumentó más de siete veces , en un gran avance en el mercado de capitales.

Por otro lado, Duquesne Family Office, el fondo de Stanley Druckenmiller (puesto 118 en el ranking de multimillonarios de Bloomberg), aumentó su apuesta por YPF: sumó 403.000 acciones y terminó septiembre con 3.541.897 títulos , valuados en u$s177,6 millones. La petrolera ya es su quinta posición y pesa 3,97% de la cartera. Sin embargo, a diferencia de Thiel, salió por completo de Vista, del cual tenía 0,16%.

Por otro lado, Discovery Capital Management, el fondo dirigido por el magnate Rob Citrone, reforzó sus posiciones en tres jugadores energéticos locales. En primer lugar sumó 89.900 acciones de YPF, hasta alcanzar 694.892 (1,59% de su cartera). Además, abrió una posición en Vista Energy, con 149.285 acciones (0,44% del portafolio), y agregó 11.800 títulos de Pampa Energía, con lo que elevó su tenencia a 77.000 acciones (0,27% de la cartera). En conjunto, esas tres posiciones estaban valuadas en aproximadamente u$s50,6 millones: u$s34,8 millones en YPF, u$s9,8 millones en Vista y u$s6 millones en Pampa.

El fondo dirigido por el magnate Rob Citrone, reforzó sus posiciones en tres jugadores energéticos locales.

El cambio de posiciones

Los datos provienen de los formularios 13F, que los fondos de inversión presentan cada trimestre ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y que muestran las posiciones declaradas por los administradores al cierre de cada período.

Si se comparan los informes del 30 de junio y del 30 de septiembre de 2026, se pueden detectar los cambios en las tenencias, pero no las fechas ni los precios exactos de cada operación. Además, la información abarca solo ciertos activos que cotizan en EEUU, por lo que no necesariamente refleja toda la cartera de cada fondo.