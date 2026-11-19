Aunque la mayoría de los jubilados está lejos de esas cifras, hay un grupo que recibe haberes muy superiores a los habituales.

Las jubilaciones más altas de Argentina muestran grandes diferencias dentro del sistema previsional.

Entre los millones de jubilados que cobran todos los meses a través de ANSES , hay un pequeño grupo que recibe más de $10 millones . Se trata de prestaciones que figuran entre las más altas del país y que responden a condiciones previsionales diferentes de las que rigen para la mayoría de los beneficiarios.

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Los datos correspondientes a octubre de 2026 permiten conocer quiénes acceden a esas cifras y a qué actividades corresponden los haberes más elevados.

El sistema previsional argentino cuenta con distintos regímenes que tienen reglas propias para calcular las jubilaciones. Algunos establecen condiciones particulares respecto de la edad de retiro, los años de servicio y la actualización de los montos.

Los regímenes especiales tienen sus propias condiciones y permiten acceder a jubilaciones superiores a las del sistema general.

Entre ellos se encuentran los correspondientes a docentes, investigadores científicos, profesores universitarios, trabajadores de Luz y Fuerza, integrantes del Poder Judicial y del Servicio Exterior de la Nación .

Durante septiembre de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social pagó 276.397 prestaciones de regímenes especiales , que representaron apenas el 3,7% de los beneficios contributivos , pero significaron el 14,2% del gasto previsional.

Los importes también muestran diferencias importantes. Mientras el haber promedio del régimen general fue de $644.005, los beneficiarios de los sistemas especiales recibieron $2.805.311 mensuales, unas 4,4 veces más.

El Poder Judicial y el Servicio Exterior en la cima de la pirámide jubilatoria

De acuerdo con los últimos datos disponibles, 3.411 jubilados y pensionados cobran más de $10 millones mensuales. La mayoría pertenece a dos actividades que cuentan con condiciones particulares para acceder al retiro.

De ese total, 2.445 prestaciones corresponden a exintegrantes del Poder Judicial, lo que representa el 71,7%. Por su parte, el Servicio Exterior reúne a otros 569 beneficiarios, equivalentes al 16,7%.

Los montos promedio de septiembre de 2026 permiten observar cuánto cobra cada grupo:

Servicio Exterior de la Nación: $13.466.943 mensuales

Poder Judicial de la Nación: $9.104.006 mensuales

Poderes judiciales provinciales con cajas transferidas: $7.520.667 mensuales

También existen diferencias entre jubilaciones y pensiones. En el Poder Judicial nacional, las primeras promediaron $9.815.856, mientras que las segundas alcanzaron los $6.973.263.

Para los integrantes del Servicio Exterior, los importes fueron todavía mayores: $15.707.652 para las jubilaciones y $9.363.173 para las pensiones.

Estos beneficios se encuentran regulados por las leyes 24.018 y 22.731, modificadas por la Ley 27.546, que establecen las condiciones de acceso y las fórmulas utilizadas para determinar los haberes.

El Poder Judicial y el Servicio Exterior reúnen a la mayoría de los jubilados que cobran más de $10 millones mensuales. MDZ

Cuál es la brecha actual frente al haber mínimo del sistema general de la ANSES

En noviembre de 2026, la jubilación mínima quedó establecida en $444.158,46, luego de aplicar un aumento del 1,93% correspondiente a la inflación de septiembre.

A ese importe se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes reciben el haber más bajo cobran un total de $514.158,46 durante este mes.

Si se comparan estos números con las prestaciones millonarias, una jubilación de $10 millones equivale a 22,5 haberes mínimos sin bono. Incluso al incluir el refuerzo económico, la diferencia sigue siendo de casi 19,5 veces.

Por otra parte, el haber máximo del régimen general quedó fijado en $2.988.765,82 para noviembre. Esto significa que quienes superan los $10 millones reciben más del triple de ese límite, debido a las condiciones establecidas por sus respectivos sistemas previsionales.