Provincias se quedaron sin vuelos, pero el impacto del paro de transporte fue bajo

La medida de fuerza de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte no afectó el comercio ni las clases. La cancelación casi absoluta de los aéreos fue lo más significativo, además de problemas en la recolección de residuos.

En Córdoba no hubo ómnibus interurbanos, la única provincia en donde pararon los choferes de colectivos rurales.

Lo más importante fue el alto acatamiento en el ámbito aeronáutico, por lo que casi no hubo vuelos hacia el Norte Grande y la Región Centro desde la Capital Federal. La medida de fuerza se hizo sentir en Aerolíneas Argentinas e Intercargo, GOL, Latam y Copa, y solo hubo mínimos servicios de FlyBondi y JetSmart. En el caso de Tucumán, se cancelaron 16 vuelos, mientras que 8 para Salta y fue imposible volar hacia Iguazú y Mendoza, entre otras provincias.

El impacto del paro de transporte en las provincias

En Mendoza, el secretario general del sindicato de Camioneros, Ricardo Letard, informó que el acatamiento fue 100%, que muchos transportes "directamente no salieron a las rutas" y no hubo recolección de residuos en la capital provincial. Se esperaba que los ampleados de la Aduana adhieran a la protesta pero no sucedió y la actividad en la frontera fue normal. Sí hubo demoras en la carga de dinero en efectivo en los bancos por la adhesión del gremio de los conductores de camiones de caudales.