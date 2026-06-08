El revolucionario triciclo que te hará olvidar de las bicicletas: de qué trata este invento

Un novedoso y original proyecto promete transformar tus trayectos de todos los días con una propuesta que sorprende por su diseño.

La manera en la que la gente decide moverse en su día a día suele cambiar constantemente y cada año aparecen nuevos inventos que buscan ofrecer más comodidad, autonomía y seguridad para quienes se desplazan tanto en ciudades como en pueblos con caminos menos convencionales.

En este contexto, surgió un modelo que llamó la atención tanto de especialistas como aficionados. Su diseño original, combinado con soluciones técnicas avanzadas, lo convirtió rápidamente en uno de los vehículos más intrigantes y aclamados del rubro de la movilidad eléctrica.

El Allroadracer TriX es un triciclo reclinado de asistencia eléctrica desarrollado por el ingeniero alemán Ahmad Omari. Aunque todavía se encuentra en etapa de preproducción, su presentación en la feria internacional Spezi despertó un fuerte interés entre los seguidores de este tipo de vehículos.

A simple vista, el modelo llama la atención por una estructura hecha con fibra de carbono y aluminio. De todas formas, su principal atractivo se encuentra en el sistema de inclinación de las ruedas delanteras, una tecnología que permite que el vehículo copie el movimiento de una bicicleta durante las curvas.

Gracias a este mecanismo, las ruedas pueden inclinarse hasta 27 grados, mejorando la estabilidad y aportando una sensación de manejo más natural que la de otros triciclos.

El vehículo también fue diseñado para enfrentar superficies irregulares, ya que cada rueda delantera dispone de un recorrido vertical independiente de hasta 260 milímetros, mientras que la suspensión trasera ofrece 120 milímetros adicionales de absorción.

La estructura principal mide 185 centímetros de largo, 92 centímetros de ancho y 92 centímetros de alto, permitiendo una posición de conducción reclinada que reduce el esfuerzo físico durante los viajes largos.

Además, otro aspecto que llamó la atención fue su sistema telescópico integrado al cuadro, una solución que permite adaptar la longitud del vehículo al tamaño del usuario sin tener modificar la estabilidad general de la estructura, lo que da como resultado un medio de transporte pensado para quienes buscan recorrer largas distancias con una ayuda eléctrica.

Trix El triciclo está diseñado para cualquier terreno. Gentileza - Allroadracer

Las características de este invento

El corazón mecánico del TriX cuenta con un motor de buje de 250 vatios que asiste al usuario durante el pedaleo y desarrolla un torque máximo de 90 Nm.

La energía llega desde una batería de ion-litio ubicada detrás del asiento para la cual se puede elegir entre dos configuraciones, una batería de 500 Wh o una de 800 Wh. Según los datos que dio el fabricante, la versión de 500 Wh permite recorrer aproximadamente 70 kilómetros, mientras que la alternativa de 800 Wh alcanza cerca de 100 kilómetros antes de necesitar una recarga.

El sistema emplea una transmisión continua Enviolo AutomatiQ conectada a la rueda trasera, lo que favorece una conducción más suave y adaptable a diferentes condiciones del terreno.

Los neumáticos son de 24 pulgadas por 2,40 pulgadas, los frenos son de disco hidráulicos y la capacidad máxima de carga es de 120 kilogramos entre conductor y equipaje. A pesar de su compleja estructura, el peso total del producto es de apenas 25 kilogramos, algo inusual para un vehículo equipado con suspensión completa, motor eléctrico y una batería de gran capacidad.

La compañía también anticipó que los modelos que sean destinados a los mercados internacionales podrían incorporar un sistema de pedaleo electrónico sin cadena física. En esa configuración, el movimiento de los pedales activaría un generador ubicado en la parte delantera y luego la energía se transferiría electrónicamente hacia un motor instalado en la rueda trasera.