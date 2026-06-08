Una familia porteña necesitó casi $2,5 millones para ser considerada de clase media + Agregar ámbito en









El próximo jueves el INDEC dará a conocer el dato de inflación nacional de mayo. Se espera que el índice marque una nueva desaceleración, en un contexto de menor presión sobre estacionales.

Una familia porteña necesitó casi $2,5 millones para ser considerada de clase media. Mariano Fuchila

Una familia, conformada por dos adultos y dos niños, necesitó $2.450.044,54 durante mayo para ser considerada de clase media en la Ciudad. La canasta total avanzó 2,6% con un salto de los alimentos y bebidas (+2,8%) por la influencia de la suba en las verduras, tubérculos y legumbres (+14,5%), en la leche, productos lácteos y huevos (+3,7%) y pan y cereales (+2,6%), mientras que las frutas (-3,4%) contribuyeron a aminorar el alza de la división.

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Los sectores "acomodados" fueron considerados aquellos que percibieron durante mayo ingresos por $7.840.142,52, equivalente a más de cuatro canastas totales.

En tanto, para ser considerado del sector medio frágil una familia necesitó ingresos por al menos $1.960.035,63, lo que significó un alza de 2,8% en la canasta, en línea con la suba de alimentos. Mientras que los no pobres vulnerables requirieron ingresos por $1.549.224,97, esto fue un 2,4% que en abril.

Las familias en situación de pobreza fueron aquellas que percibieron entre $844.145,73 y $1.549.224,96, mientras que una familia en situación de indigencia fue aquella que percibió menos de $844.145,72.

El próximo jueves el INDEC dará a conocer el dato de inflación nacional de mayo. Se espera que el índice marque una nueva desaceleración, en un contexto de menor presión sobre estacionales.