Provincias vuelven a la carga contra Nación por las regalías de las hidroeléctricas

Al respecto, el fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, señaló que el objetivo es "recomponer la ecuación económico-financiera de los acuerdos de 1999 que dieron lugar a los excedentes de Salto Grande" y, al mismo tiempo, "modificar, con la intervención de la provincia, el modo en que la Secretaría de Energía de la Nación establece el precio de la energía para las represas hidroeléctricas binacionales".

Rodríguez Signes precisó que la energía proveniente de Salto Grande es "la más barata del país, incluso más que la generada por Yacyretá". Adujo, además, que eso ocurre porque desde la Secretaría de Energía de la Nación "no se considera el cumplimiento de los acuerdos de 1999". De este modo, el precio no genera excedentes y "si no hay excedentes, nos quedamos sin acuerdo", agregó.

La provincia exige "que se declare inconstitucional las resoluciones emitidas desde 2013 en adelante, que fijaron un precio perjudicial, y se emitan resoluciones que establezcan un precio justo para cumplir con los acuerdos de 1999". La presentación también incluye el reconocimiento de una deuda "por obras no realizadas, cuyo monto asciende a 175 millones de dólares", amplió el funcionario.

En abril, al iniciar las gestiones ante la Corte Suprema, Frigerio había asegurado: "Se nos adeudan alrededor de $4.000 millones en concepto de excedentes y de regalías del sistema hidroeléctrico. En cuanto a los excedentes, nos deben todo el segundo semestre de 2023 y todo el 2024. Y en cuanto a las regalías, durante años recibimos una remuneración muy injusta, casi tres veces menos que la que se recibe por Yacyretá". "Entre Ríos, como generadora eléctrica, aporta al sistema el doble de la energía que consumimos y, sin embargo, recibimos el mismo trato que si no lo fuéramos, con todos los daños que eso nos causó", finalizó.

Neuquén y Río Negro presionan por Los Nihuiles

Otro de los focos de conflicto entre el Gobierno y las provincias tiene como eje a las represas hidroeléctricas del Comahue. Al frente de los reclamos están Neuquén y Río Negro. Ante la decisión del Gobierno de privatizar las firmas Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A, Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A, Cerros Colorados Hidroeléctrica S.A y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.

En los últimos días, el gobierno neuquino realizó una presentación ante Nación vinculada a las regalías de los complejos y a obras postergadas que debía realizar la administración nacional en el complejo hidroeléctrico Cerros Colorados. La presentación fue realizada el ministro de Infraestructura local, Rubén Etcheverry, ante la nueva titular de la secretaría de Energía de la Nación, María Tettamanti.

“Le estamos pidiendo al Gobierno nacional que nos permita cobrar las regalías en especie que nos corresponden por las hidroeléctricas y que desregulen el cobro”, aseguró el ministro, y agregó “además les solicitamos las obras necesarias para garantizar la seguridad de la presa Portezuelo Grande, que es una obra que debe hacer el estado nacional y que nos avala un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ya tiene 15 años, es necesaria la construcción de embalses adicionales”.

Represa hidroeléctricas.jpg Las represas hidroeléctricas del Comahue está en el centro de la disputa entre el Río Negro y Neuquén con el Gobierno.

Desde Neuquén indicaron que en las presentaciones "se recordó las conversaciones previas mantenidas con el ex secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirilo y se solicitó la urgente derogación del art. 15 y concordantes (ccs.) de la Resolución N° 20-E/17 de la secretaría de Energía de la Nación, y de los arts. 1, 3 y ccs. de la Resolución RESOL-2019-17-APN-SRRYME#MHA de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico y demás normativa modificatoria y/o complementaria (las “Resoluciones”)".

A la par, Etcheverry reclamó la "urgente intervención del Gobierno nacional para ejecutar las obras necesarias que garanticen la seguridad de la vida, el ambiente y los bienes de los habitantes ubicados agua abajo”, en relación a la situación actual que presenta el Complejo Cerros Colorados ante la ocurrencia de crecidas excepcionales del río Neuquén.

Mendoza insiste con regalías de Los Nihuiles

Mendoza, en tanto, ya anunció su intención de formar parte del Régimen de Reparación Federal. En ese marco, anticipó que buscará incluir los reclamos por las regalías de Los Nihuiles, el complejo hidroeléctrico formado por un conjunto de presas sobre el rio Atuel. Está integrado por un embalse (El Nihuil), un embalse compensador (el Valle Grande) y dos presas intermedias (Aisol y Tierras Blancas) y cuenta con una capacidad instalada de 265 MW, que representa el 0,6% de Argentina.

Al enumerar los distintos pedidos que le presentarán a Nación, el ministro de Hacienda y Finanzas mendocino, Victor Fayad, recordó: "Está el reclamo histórico de las regalías mal liquidadas de Los Nihuiles, que podrían también ser parte de este régimen, siempre y cuando consigamos que Nación las reconozca". Esa cifra sería de más de u$s550 millones, teniendo en cuenta que la queja incluye los retroactivos.

Represa Nihuil Mendoza.jpg Una de la represas de Los Nihuiles, en Mendoza.

En concreto, Alfredo Cornejo exige que las regalías que percibe la vecina provincia de La Pampa -la mitad del total- pasen a manos propias. La pulseada ya fue judicializada tiempo atrás por el exgobernador Rodolfo Suarez ante la Corte suprema. Este año, Mendoza extendió la concesión del complejo por 12 meses, luego de que venciera la original, que se firmó en 1994 y se extendió por tres décadas.

La composición accionaria de la sociedad de Los Nihuiles es: Inversora Nihuiles SA (Pampa Energía SA): 90,27%, y otros accionistas menores: 52,04%, y Empresa Mendocina de Energía SAPEM: 47,96%.

"El complejo va a seguir operando con las mismas obligaciones que ha tenido durante estos 30 años y que tiene hasta hoy, dándole tranquilidad a la planta de personal de la empresa concesionaria que va a seguir trabajando en las mismas condiciones”, aclaró en esa ocasión la ministra de Energía y Ambiente local, Jimena Latorre.