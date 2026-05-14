La inflación medida por las provincias subió 2,7% en abril y quedó por encima de Nación

Neuquén registró un alza del 3% respecto a marzo, mientras que en Córdoba el índice 2,9%. En Mendoza, en tanto, el índice fue menor al del INDEC: 2,3%.

La inflación medida por las provincias fue superior a la de Nación.

Las provincias que miden la inflación en paralelo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) promediaron en abril una suba de precios del 2,7% en relación a marzo , empujadas por las subas del transporte . De esta manera, quedaron apenas por encima del dato en todo el país, que fue del 2,6%.

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El INDEC consignó que, durante el cuarto mes del año, el transporte lidero las alzas, que se aceleró al 4,4%, producto del aumento en combustibles. Cabe destacar que los precios de la nafta estuvieron congelados por decisión de YPF.

A la par, Neuquén , Mendoza y Córdoba , los tres distritos que presentan sus guarismos el mismo día que el organismo nacional, promediaron subas del 2,7% entre los tres.

De las provincias que miden en paralelo al INDEC, Neuquén registró la mayor suba: 3% respecto a marzo, acumulando un aumento del 12,1% en lo que va del año y una variación interanual del 36%.

La división que más aumentó fue Transporte , con un alza del 6,6%, impulsada principalmente por combustibles y tarifas de colectivo urbano. También se destacaron Equipamiento y mantenimiento del hogar (4,9%) y Prendas de vestir y calzado (4,1%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 2% y fue la segunda categoría con mayor incidencia en la inflación mensual. Los principales aumentos se registraron en carnes y productos de panificación, mientras que algunas frutas mostraron bajas de precios.

IPC Neuquén

En Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, la suba fue del 2%, motorizada por alquileres y electricidad, aunque las tarifas de gas natural bajaron por bonificaciones a usuarios subsidiados.

Los bienes aumentaron 3,7%, por encima de los servicios, que subieron 2,4%. Dentro de las categorías, los precios regulados fueron los que más avanzaron, con un incremento mensual del 4,1%.

Entre los productos con mayores subas se destacaron combustibles, ropa femenina, alquileres y telefonía celular. En alimentos, hubo incrementos en carnes, lácteos y panificados, mientras que frutas como limón y manzana mostraron fuertes caídas mensuales.

En la vecina Mendoza, el IPC registró en abril una suba del 2,3% respecto de marzo, según informó la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). La inflación acumulada en lo que va del año alcanzó el 11,9%, mientras que la variación interanual fue del 32%.

Entre los rubros que más aumentaron se destacaron Transporte y comunicaciones (4,4%), Educación (3,2%), e Indumentaria y Equipamiento y mantenimiento del hogar (3%). En contraste, Vivienda y servicios básicos mostró la menor variación, con un incremento del 0,8%.

Mendoza IPC

Los capítulos que más incidieron en la inflación mensual fueron Alimentos y bebidas y Transporte y comunicaciones, ambos con una incidencia de 0,7 puntos porcentuales sobre el nivel general.

El informe también señala que la DEIE trabaja en una actualización de la base del IPC utilizando datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018, con el objetivo de ampliar y modernizar la canasta de bienes y servicios.

Por su parte, el Índice de Precios al Consumidor de Córdoba (IPC-Cba) subió 2,9% en abril de 2026 y acumuló un alza de 11,6% en el primer cuatrimestre, por debajo del 12,3% registrado a nivel nacional.

IPC Córdoba

Los rubros que más impulsaron la inflación mensual fueron Transporte, por el aumento de combustibles; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, debido a subas en alquileres y tarifas; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por incrementos en panificados, frutas, verduras, lácteos y huevos.

En la división entre bienes y servicios, los bienes —que representan el 61% de la canasta— aumentaron 3,0%, mientras que los servicios subieron 2,8%.

Por otra parte, los precios estacionales registraron una baja de 0,8%, los regulados aumentaron 4,6% y la inflación núcleo o subyacente avanzó 2,6% en abril.