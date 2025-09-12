Raúl Jalil lanza un plan para sostener la industria textil en Catamarca con apoyo directo a los trabajadores







El gobernador dispuso una asistencia de $200 mil por operario durante seis meses para evitar despidos y enfrentar la competencia de importados.

El plan anunciado por el mandatario contempla una asistencia de $200 mil por operario durante seis meses.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, dispuso un programa de asistencia económica para las empresas textiles de la provincia, que contempla un pago de $200 mil por operario durante seis meses. Debido a la fuerte crisis de empresas textiles y a la producción local, la remuneración por empleado busca proteger los puestos de trabajo ante la competencia de productos importados, especialmente de China, que ingresan al país a precios muy bajos.

Jorge González, secretario general de la Asociación Obrera Textil en Catamarca, contó que el único gobernador del país que salió a bancar a los textiles fue Raúl Jalil. Sin vueltas, agradeció la medida y aclaró: “Yo no soy parte del equipo de Jalil, ni amigo, ni nada, pero cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlo”.

El plan anunciado por el mandatario contempla una asistencia de $200 mil por operario durante seis meses, algo que permitirá sostener los puestos de trabajo en una industria que, en el resto del país, apenas funciona al 35 o 40% de su capacidad.

El Programa de Emergencia Textil surgió después de reuniones con empresarios y gremialistas locales, y según González, Jalil actuó rápido para asegurar la continuidad laboral. “Está ayudando a la familia textil, a los muchachos que pasan 8 o 12 horas frente a una máquina y que lo único que quieren es seguir trabajando para llevar comida y laburo a su casa”, remató el dirigente.

Industria textil en crisis: fuerte pérdida de rentabilidad por caída de ventas y la apertura de importaciones El panorama actual está caracterizado por una caída general del consumo masivo y una apertura importadora que deprime ventas y precios de los productos de fabricación nacional. Así, el círculo vicioso se realimenta con pérdida de rentabilidad, baja de producción y despidos de personal. El sector textil, en especial el segmento de indumentaria, reviste además una condición especial que le da mayor exposición: es eje de debate entre los consumidores, que comparan precios de un mismo producto y marca entre Argentina y otros países donde se consigue mucho más barato en dólares, aunque a veces se pasan por alto algunas condiciones específicas que hay detrás del valor de cada prenda.