Comienza el escrutinio definitivo y La Libertad Avanza sigue en la pelea por el Senado







La Junta Electoral inicia este sábado el conteo final de votos en La Plata. La fuerza de Javier Milei no descarta conseguir una banca en la Séptima Sección y revisará cada acta.

Este sábado comienza el escrutinio definitivo de las elecciones bonarenses.

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires pondrá en marcha este sábado el escrutinio definitivo de los votos de las elecciones legislativas del domingo pasado. La actividad comenzará a las 8:30 en el Pasaje Dardo Rocha, en pleno centro de La Plata, donde se habilitará el ingreso de fiscales y apoderados de todos los partidos.

El operativo se desarrollará en un recinto dividido en dos sectores contiguos, con 50 mesas de trabajo en cada uno. Cada mesa estará a cargo de dos empleados de la Junta Electoral o de organismos adheridos bajo convenios de colaboración. El conteo comenzará por la Sección Capital (La Plata) y el distrito de Campana, y luego continuará con los restantes municipios Primera sección electoral.

El acceso para apoderados y fiscales estará habilitado hasta las 8:00 del domingo, cuando se reanude el recuento de votos. Cada fuerza política puede acreditar hasta 50 fiscales por sector, además de auxiliares y apoderados.

La disputa por la Séptima Sección El foco estará puesto en la Séptima Sección, donde La Libertad Avanza mantiene la esperanza de acceder a una banca. En la elección participaron 175.127 votantes (61,47% del padrón). Fuerza Patria superó el piso del 33,33% y todo indica que se quedará con las tres bancas en disputa.

No obstante, Alejandro Speroni, primer candidato de LLA, logró 32,84% de los votos, (necesita 752 sufragios para acceder a una banca) y busca que se revisen todas las actas para ver si puede ingresar.

“Estamos peleando porque la diferencia es de menos de 0,5% puede haber errores. Vamos a revisar todas las actas de escrutinios porque de ahí puede surgir la diferencia que nos falta para llegar a la banca. Esperaremos el escrutinio definitivo porque no consideramos perdida esa banca de la minoría de la séptima sección ni mucho menos; estamos viendo anomalías” advirtió en declaraciones al portal Séptima Sección.