Recta final: las diez PASO municipales más reñidas de PBA

Como es sabido, y a diferencia de lo que pasó en 2021, el Frente de Todos habilitó las primarias en algunos distritos donde es gobierno con el fin de no perder la representación. Por su parte, en Juntos no se pusieron de acuerdo y Horacio Rodríguez Larrea y Patricia Bullrich contarán con sus propios aspirantes en 133 de los 135 distritos (solo en Mar del Plata y Vicente López, Soledad Martínez y Guillermo Montenegro estarán en ambas boletas).

No es novedad. Los antecedentes así lo demuestran. Ya pasó en otras elecciones. Quien gana en la sumatoria de candidatos no siempre es el que después se termina imponiendo en las generales. Hubo casos incluso en los que se revirtieron comicios con una diferencia de más de 12 puntos.

Con este marco de fondo, la provincia de Buenos Aires será el escenario donde se llevarán a cabo diez de las contiendas políticas internas más fuertes de todo el país. Y los resultados, están abiertos.

molina, queijeiro, espinoza y zamora.jpg

Tigre

El jefe comunal, Julio Zamora, temía que algo podía poner en riesgo sus aspiraciones. Y por eso inscribió su candidatura en Unión por la Patria y dos partidos políticos más a nivel local. Según manifestó, el propio Sergio Massa lo llamó para pedirle que decline sus aspiraciones. Pero avisó de entrada que no lo haría. Lo que vine después fue una sucesión de hechos que exponen una rivalidad que lleva años y que tendrá su punto cumbre el próximo domingo cuando el intendente compita contra la presidenta de AySA, Malena Galmarini, quien intentará recuperar un bastión massista. Cabe recordar que Zamora no podrá llevar la boleta de Massa y que solo irá enganchado a la Juan Grabois como parte de una decisión de la Justicia electoral. El alcalde denunció que se trató de una acción “antidemocrática” y que no podrá competir en igualdad de condiciones. Lo cierto es que lo que queda a la vista es que gana quien gane será muy difícil no recibir el fuego amigo rumbo octubre cuando de seguro enfrente se encuentre el principal candidato del PRO, Segundo Cernadas, quien viene de ganar los comicios de 2021 y ya fue protagonista de algunos acuerdos puntuales con el zamorismo desde su rol de presidente del HCD. Pero que también tendrá su competencia interna contra Claudio Cufré.

Quilmes

La camporista Mayra Mendoza buscará un nuevo mandato con el apoyo de todos los sectores internos del peronismo. Y, como ya pasó en 2019, la competencia directa podría llegar a ser contra el exjefe comunal del PRO, Martiniano Molina. Pero nada será tan fácil. El cocinero deberá ganar su propia contienda. Y pese a que corre con la ventaja del nivel de conocimiento en el distrito tendrá como rival a un conocido periodista. Se trata de Walter Queijeiro, el conductor deportivo que fuera aliado de Molina y que se convirtió en la cara visible de Bullrich a nivel local.

Queijeiro llega con la banca de Joaquín De la Torre y dependerá de llevarse el arrastre nacional de la exministra de Seguridad para poder tener aspiraciones concretas

Mendoza sabe que su rival más complicado para octubre será Molina por lo que apunta toda la artillería para complicarle las aspiraciones al exjefe comunal.

La Matanza

Fernando Espinoza nunca pensó que tendría competencia. O, mejor dicho, creyó que no se habilitaría una contienda interna en un bastión clave del peronismo para las elecciones nacionales y provinciales. Sin embargo, el Movimiento Evita se puso firme y dejó en claro que sin competencia en el distrito podría complicarse su apoyo para todos los comicios.

Ante ese escenario, no quedó otra que abrir el juego. Y, sin dudas, será una de las contiendas más atractivas del próximo domingo. La dirigente del Evita, Patricia Cubría será su principal rival. Y, según lo que marcan las encuestas, no todo está resuelto. La referente social viene desarrollando una campaña de casa por casa en busca de un voto que pueda poner en riesgo el reinado del actual mandamás.

Vale mencionar que Cubría consiguió dos fotos seguidas con el precandidato presidencial, Sergio Massa. Algo que Espinoza no logró. El actual ministro de Economía tenía previsto sumarse a una caravana por el distrito. Pero no pudo concretarse.

No serán los únicos que estarán en el cuarto oscuro como representantes del peronismo. La funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social, María Laura Ramírez, una de las heridas del 2021, también dirá presente como parte de una línea que responde a Victoria Tolosa Paz.

Lanús

Como es sabido, Néstor Grindetti competirá por la gobernación desde la lista que lleva a Bullrich como aspirante presidencial. Como parte de ese movimiento, su postulante local será Diego Kravetz, actual ministro de Seguridad y jefe de Gabinete.

En el distrito se apuesta a poder retener el voto peronista que no es afín al kirchnerismo. Y, saben, no es fácil. En las elecciones de 2019, el Frente de Todos había logrado imponerse por mucho en las PASO, pero después terminó perdiendo por dos puntos.

Hoy el escenario podría repetirse. Es que Unión por la Patria tendrá cuatro representantes en el cuarto oscuro: La Cámpora llevará al exviceministro de Justicia, Julián Álvarez, quien logró un pacto con la línea local de Martín Insaurralde. El Evita pondrá en juego a Agustín Balladares, quien quedó segundo en las PASO de 2019. También se subirá a la contienda el actual diputado bonaerense, Nicolás Russo; mientras que Víctor De Gennaro competirá representante gremial.

A horas del cierre, el crimen de Morena Domínguez, una nena de 11 años que fue atacada por motochorros, llevó a que todos los candidatos suspendan la campaña.

San Isidro

Tras subirse a la boleta provincial como precandidato a vicegobernador, Gustavo Posse tomó la decisión de poner como candidata local a su hija, Macarena. El objetivo del jefe comunal es mantener el poder de una dinastía que inició con su padre, Melchor. El problema con el que cuenta Posse es que, del otro lado, Ramón Lanús sumó a Convocación, la agrupación vecinalista que cuenta todos los comicios con un 15 ó 20 por ciento del electorado. Un movimiento que podría poner por primera vez en riesgo su poder local.

El jefe comunal aspira a lograr una tracción fuerte desde la boleta del medio en la que acompañará a Diego Santilli.

Moreno

En 2019, Moreno fue uno de los pocos distritos gobernados por el Frente de Todos, en donde se abrió la compulsa interna. En aquella oportunidad, la actual jefa comunal, Mariel Fernández, le ganó la pulseada a Walter Festa y después se impuso en las generales. Ahora, la jefa comunal vivirá la misma experiencia y para revalidar su mandato deberá imponerse ante Damián Contreras.

Se trata de una contienda con un marco de fondo. Fernández es la única intendenta con la que cuenta el Movimiento Evita. Contreras, funcionario massista a nivel nacional, se alió a La Cámpora y llega con el apoyo de dos exintendentes: Mariano West y Coco Lonardi.

Zárate

Osvaldo Cáffaro buscará un nuevo mandato a nivel local. Pero no la tendrá servida. Sucede que la diputada nacional, Agustina Propato, esposa del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se subió a la contienda. Llega con el apoyo directo del ministro del Interior, Wado de Pedro, y del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Propato fue la legisladora que logró que Lima, una de las cabeceras del distrito, logre la categoría de ciudad, algo que fue muy celebrado a nivel local y que revitalizó el deseo de los vecinos de ir a pelear por convertirse en el municipio 136.

Se sabe, la relación entre Cáffaro y Berni, no es la mejor. Los problemas de inseguridad a nivel local generaron muchos cruces y llevaron a que el jefe comunal manifieste la necesidad de crear una policía local.

Hurlingham

Detrás de La Matanza y Tigre, Hurligham será protagonista de otra de las grandes peleas en Unión por la Patria. El jefe comunal, Juanchi Zabaleta, deberá atravesar un duro escollo. El camporista, Damián Selci, quien fue jefe comunal de manera interina cuando el alcalde pegó el salto a Nación para ser ministro de Desarrollo Social, viene firme en el deseo de tomar el poder local.

Para apuntalar su candidatura, Máximo Kirchner también puso a jugar en la boleta local, como tercer candidato para integrar la Cámara baja de la Legislatura bonaerense, a Martín Rodríguez, número dos del PAMI y máximo referente del kirchnerismo a nivel local.

La interna viene caldeada. Vale recordar que Zabaleta se siente cada vez más lejano a la conducción del peronismo local. En las diferentes reuniones que se llevaron a cabo con Máximo o el gobernador Axel Kicillof a la cabeza, el alcalde tomó la decisión de no participar.

San Martín

Con la baja del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, como candidato local, la pelea por la conducción del distrito parece abierta. El actual jefe comunal, Fernando Moreira, buscará continuar al frente. Para lograrlo, primero deberá ganar la PASO ante el candidato del Evita, el diputado Leo Grosso.

Moreira está confiado. Llega con el apoyo de Kicillof y del Frente Renovador, que desistió de presentar candidato por un acuerdo macro. Grosso por su parte cuenta con la venia de Patria Grande, liderada por el aspirante presidencial, Juan Grabois y el líder de UOCRA, Gerardo Martínez.

Tandil

El jefe comunal, Miguel Ángel Lunghi, se presentará una vez más en Tandil. El referente radical irá por su sexto mandato. Horas antes del cierre de listas, el caudillo del interior cerró un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

En contrapartida, Bullrich y Grindetti jugarán con Marcos Nicoletti. “No estamos de acuerdo con la entronización de nadie en el gobierno de ninguno de los niveles del estados. No queremos una monarquía”, manifestó el dirigente. Su poder de fuego dependerá del arrastre de Bullrich.