Reforma laboral: por cambios en Ganancias, las provincias perderían $1,7 mil millones en 2026

Los datos se desprenden de un informe que circula entre los gobernadores peronistas. Por mes, los distritos dejarían de percibir $144.087 millones.

Los cambios en el impuesto a las ganancias que contempla el proyecto de reforma laboral tendrán impacto sobre la coparticipación federal y, consecuentemente, en las arcas provinciales. Los distritos perderían $1.729.044 millones en 2026 , de acuerdo a un informe que circula entre los gobernadores peronistas al que tuvo acceso Ámbito .

En el artículo 191, la iniciativa empujada por Javier Milei modificará la escala para el pago del impuesto a las ganancias de las sociedades. Esta baja de la alícuota impactaría en una menor recaudación del tributo y, por ende, en una reducción de la coparticipación para las provincias.

El estudio fue desarrollado por el diputado nacional Guillermo Michel y distribuido entre los jefes provinciales del PJ como insumo para analizar el texto que ya ingresó al Congreso para su tratamiento. Como contó Ámbito , los mandatarios levantaron la guardia en las últimas semanas, al leer la letra chica del texto que tendrá impacto sobre ganancias.

De acuerdo a las estadísticas del 2024, 163.587 sociedades presentaron la declaración jurada con impuesto a las ganancias determinado con esta segmentación : En el tramo 1, hasta $ 100 millones: 146.257 sociedades, el 89,4% del total, que aportan el 7,9% del impuesto.

En el tramo 2, desde $ 100 millones y hasta $ 1.000 millones: 15.474 sociedades, el 9,5% del total, que aportan el 15,9% del impuesto. Por último, en el tramo 3, mas de $ 1.000 millones: 1.856 sociedades, solo 1,1% del total, que aportan el 76,3% del impuesto.

De esos datos se desprende que el 1% de las sociedades determinan impuesto por más de $ 1.000 millones al año y ese mismo 1% representa el 76% de la recaudación del impuesto a las ganancias de sociedades.

Diputados (2) El Congreso se alista para debatir el Presupuesto 2026 y la reforma laboral de Javier Milei.

"Si se hace una apertura adicional la concentración es aún mayor. Solo 144 grandes sociedades, el 0,1% de las sociedades que determinan impuesto por más de $15.000 millones al año, representa el 56% de la recaudación del impuesto. Es decir que solo 144 grandes empresas se llevan más de la mitad del beneficio fiscal", afirma el escrito.

Según el Presupuesto 2026, el Gobierno proyecta recaudar por impuesto a las ganancias $48,4 billones, 4,48 p.p. del PBI. De ese monto, un 29% responde a personas humanas y un 71% a sociedades; es decir que $34,3 billones será el monto de recaudación que las sociedades aportaran al total de impuesto a las ganancias.

"La reforma que impulsa el gobierno va a reducir sustancialmente ese monto a recaudar. De $34,3 billones para sociedades se recaudarían $31,7 billones. Es decir, una baja proyectada de $3,1 billones equivalentes a 0,3 p.p. del PBI", detalla el informe. Esa caída, agrega, impactará en el Tesoro nacional y en las provincias.

Y suma: "Del total de baja proyectada de recaudación de $3,1 billones, $1,7 billones corresponden a las provincias por la aplicación de la ley de Coparticipación Federal. En promedio simple mensual, las provincias recibirían durante todo el 2026 $144.087 millones menos por mes".

Por último, el escrito se pregunta: ¿Cómo piensa el Gobierno recomponer compensar la caída de 0,3 p.p. del PBI? ¿Cómo se achica el gasto en el presupuesto para mantener el +1,5 p.p. del PBI? y ¿Cómo se compensa a las provincias con la pérdida de coparticipación de $1,7 billones?

Está semana, el ala política del Gobierno está abocada a conseguir los apoyos necesarios para aprobar tanto el Presupuesto 2026 como las diversas reformas impulsadas por Javier Milei. Desde su asunción, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo encuentros con al menos 18 gobernadores para apuntalar las iniciativas. Desde su entorno, manifestaron que esta semana se abocará 100% al la estrategia parlamentaria, en coordinación con Martín Menem y Patricia Bullrich, y en contacto directo con los jefes provinciales.

Creció el reparto de ATN

Sugestivamente, la Casa Rosada aceleró el envío de fondos a los distritos en los últimas días. Hasta el pasado 12 de diciembre, el giro de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) ya supera a los enviados en los últimos cinco meses en conjunto. El total pagado en lo que va de diciembre es por $ 43 mil millones que llegaron a tres distritos: Tucumán captó $ 20.000 millones el pasado miércoles 10/12; mientras que el viernes 12/12 se le pagó a Misiones por $ 12.000 millones y a Chaco por otros $ 11.000 millones.

Los datos fueron recabados por Politikón Chaco y consignan que, además las jurisdicciones mencionadas, se espera que reciban desembolsos Catamarca por $ 10.500 millones; Entre Ríos por $ 7.000 millones; y Salta por $ 6.000 millones. Se trata de territorios administrados por caciques dialoguistas, que prestaron apoyos a la gestión mileísta en distintos pasajes.

Cabe recordar que en noviembre el Gobierno no distribuyó ATN, siendo el único mes durante el 2025 cuya ejecución fue de $ 0; el mes con el mayor monto pagado había sido mayo con $ 21.000 millones totales, por lo cual el parcial pagado de diciembre ya supera con creces ese nivel, siendo mes récord de distribución de ATN no solo para este 2025 sino para toda la era Milei.