Violento ataque a un gremio de la CGT en la antesala de la marcha contra la reforma laboral

La sede del sindicato que conduce uno de los jefes de la central obrera fue vandalizada. Ocurrió a pocos días de la movilización convocada contra el proyecto del Gobierno y reavivó las alarmas en un clima de creciente conflictividad.

Uno de los sindicatos de la CGT fue violentamente atacado.

Un episodio violento sacudió al mundo sindical en medio del pulso abierto entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Gobierno por la reforma laboral, en la previa de la movilización convocada para este jueves. La sede del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines (SEIVARA), que conduce Cristian Jerónimo, uno de los cosecretarios generales de la central obrera, fue atacada durante el fin de semana por personas aún no identificadas.

El ingreso se produjo por sectores elevados del edificio, donde los agresores forzaron accesos, anularon sistemas de seguridad y provocaron destrozos en oficinas, mobiliario y equipamiento. La escena con la que se encontraron las autoridades del gremio fue la de un lugar revuelto, con documentación desparramada y daños materiales de consideración.

Jerónimo denunció el hecho ante la Justicia y reclamó una investigación urgente para esclarecer lo ocurrido. Desde el sindicato evitaron adjudicar responsabilidades, aunque remarcaron la gravedad del ataque por tratarse de una organización gremial en plena actividad y con fuerte exposición pública en la coyuntura actual.

WhatsApp Video 2025-12-15 at 11.46.55 AM Sindicato del Vidrio La policía científica trabajó en el lugar para relevar pruebas, mientras la causa quedó en manos de la justicia porteña. Hasta el momento no hubo detenidos ni una hipótesis firme sobre el móvil del ataque, aunque el contexto político y sindical aparece como un dato imposible de ignorar.

El episodio se produjo a pocos días de la movilización convocada por la CGT y otras organizaciones sindicales contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. La iniciativa oficial, que apunta a modificar reglas del mercado de trabajo, es rechazada por la central obrera, que la considera un retroceso en materia de derechos y negociación colectiva.

En ese marco, distintos dirigentes sindicales advirtieron que el ataque contribuye a enrarecer aún más el clima previo a la protesta y suma un factor de preocupación en una escalada de tensión que ya venía en aumento. Sin afirmaciones categóricas, el hecho fue leído puertas adentro como una señal inquietante en un escenario de alta confrontación. La CGT marchará el próximo jueves a Plaza de Mayo La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó una movilización para el próximo jueves 18 de diciembre a las 15 con epicentro en Plaza de Mayo - que coincidirá con el debate del Presupuesto en la Cámara de Diputados - y repercusiones en todo el país. La protesta estará centrada en el rechazo al proyecto de reforma laboral que comenzó a tratar la Cámara Alta. "Una aclaración que nos parece importante y que también tuvo debate y tratamiento adentro del Consejo Directivo: en la conferencia de prensa que vi ayer de Manuela Adorni omitió varias cosas respecto de la presentación del informe de lo que se denomina Consejo de Mayo. La primera de las cosas que omite decir es el tratamiento que ese informe da a consideraciones importantes respecto de lo que para nosotros son agresiones", explicó el cotitular de la CGT, Jorge Sola. Sobre el plan de acción del gremio, Sola aseguró que se llevará el reclamo y la postura a cada diputada y a cada diputado. "Le vamos a explicar el por qué no puede salir esta ley, el por qué tantos derechos que están vulnerados", sentenció.