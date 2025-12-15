La CGT se reunió con diputados del PJ y llamó a movilizarse contra la reforma laboral

La conducción de la central obrera recibió a los legisladores peronistas. Evaluaron medidas de acción para combatir el proyecto del oficialismo.

Los representantes del bloque de Primero La Patria junto a los triunviros de la CGT.

A 72hs de la marcha contra la reforma laboral de Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó este lunes una reunión con diputados del bloque Primero La Patria para evaluar medidas y coordinar acciones de cara al debate que se llevará a cabo en el Congreso de la Nación. Los gremios alistan las banderas para salir a la calle "en los principales centros urbanos del país" , mientras que Gobierno trabaja para juntar los votos.

El triunvirato que componen Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) se prepara para hacer frente al primer escenario de conflicto a menos de un mes y medio de haber asumido la conducción de la central obrera. La modernización de la ley de Contrato de Trabajo que propone La Libertad Avanza, con cambios en convenios, indemnizaciones y obras sociales, enciende alarma en el sindicalismo.

Junto a integrantes del Consejo Directivo, los titulares de la CGT recibieron este lunes a los legisladores del peronismo Nicolás Trotta (Buenos Aires), José Glinski (Chubut), Santiago Roberto (CABA), Raúl Hadad (Corrientes), Cristian Andino (San Juan), Guillermo Snopek (Jujuy), Pablo Todero (Neuquén) y Jorge Chica (San Juan) en un encuentro en el que debatieron sobre posibles acciones de cara a la discusión parlamentaria.

"En la reunión se abordó la necesidad de avanzar en la convocatoria a la movilización del próximo jueves 18 de diciembre en los principales centros urbanos de todo el país ", comunicó la confederación gremial luego de finalizado el encuentro en el que además primó la coincidencia en "la importancia de dar este debate tanto en las calles como en el Congreso".

El proyecto de reforma laboral ingresó la semana pasada al Senado de la Nación en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei. El Gobierno trabaja a destajo para reunir los votos que le permitan lograr la media sanción antes de fin de año, con el objetivo de avanzar con su tratamiento - y eventual aprobación- en el inicio del 2026.

En paralelo, la oposición, golpeada tras la derrota en las elecciones legislativas, articula las respuestas para evitar el avance de la reforma que califican como un golpe a los derechos básicos de los trabajadores. El encuentro de esta tarde entre gremios y diputados del justicialismo representa un nuevo paso en esa dirección.

"Todos los presentes alertaron sobre el inminente ataque que supone esta reforma tanto a los derechos individuales como colectivos, como a su vez, una clara limitación del derecho a huelga", advirtieron desde la CGT, en un comunicado difundido minutos después de la reunión con los representantes del Palacio Legislativo nacional, a quienes el Consejo Directivo les transmitió "un llamado a la responsabilidad" y los instó "a salvaguardar los derechos de las y los trabajadores".

La CGT se moviliza el 18 de diciembre contra la reforma laboral

La semana pasada, tras conocerse los detalles de la reforma, la CGT convocó una movilización que se llevará a cabo este 18 de diciembre a las 15 con epicentro en Plaza de Mayo. "Claramente nos oponemos terminantemente a cada uno de los puntos que establece este este proyecto de reforma laboral. Es una situación que, efectivamente, transita por la precarización laboral. Es un paso más a esa informalidad", dijo Sola el jueves pasado.

Cristian Jerónimo marcó la cancha al advertir que la iniciativa oficial “es regresiva” y que no existe voluntad de generar un ámbito de negociación real. El dirigente del Sindicato del Vidrio insistió en que, sin una mesa formal con representación del mundo del trabajo, la CGT no acompañará ningún cambio que retroceda derechos adquiridos.

La semana pasada, la CGT también mantuvo una reunión con legisladores nacionales del peronismo para analizar la reforma laboral y la situación de los trabajadores del citrus y del sector avícola en Entre Ríos. Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Adán Bahl visitaron la sede del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio, donde se reunieron con Sola y Jerónimo, además de los dirigentes Carlos Molinari (Carne) y Pablo Flores (AEFIP).

Así es el proyecto de reforma laboral del Gobierno

La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo reescribió aspectos centrales de la legislación laboral vigente: define nuevas reglas para vacaciones, introduce la figura del banco de horas, modifica criterios de indemnizaciones, redefinió el régimen de despidos e incorpora cambios en procedimientos judiciales y administrativos vinculados al mundo del trabajo.

La reforma, según explicaron en el oficialismo, procura establecer un marco moderno que impacte sobre los sectores público y privado, generando lo que describen como un “reordenamiento” de la relación laboral.

El propósito declarado es adaptar la normativa a un esquema más flexible e incorporar herramientas consideradas “actualizadas” por los redactores del proyecto.