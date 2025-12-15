Guiño a Jorge Macri: Javier Milei incluyó un artículo en la reforma laboral sobre el traspaso del Fuero del Trabajo a CABA

El proyecto del oficialismo, que apunta a reformar la ley de Contrato de Trabajo, habilita la transferencia de competencias judiciales una vez que se firme el convenio entre Nación y Ciudad. Desde la asociación de magistrados lo calificaron como un atentado contra el fuero del trabajo.

Mientras los equipos técnicos de Nación y Ciudad negocian por la deuda acumulada de la coparticipación a cambio de los votos para el Presupuesto 2026, el presidente Javier Milei le hizo un guiño al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al incluir a último momento en el proyecto de reforma laboral un artículo que propicia el traspaso del Fuero del Trabajo desde el ámbito de la Justicia nacional a la órbita porteña, un agregado normativo que, apenas conocido, comenzó a suscitar nuevos rechazos de parte de la principal asociación de magistrados y del peronismo.

El extenso documento, compuesto por un total de 196 artículos, ingresó la semana pasada al Congreso de la Nación a través del Senado en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el oficialismo, en las que también se tratará el Presupuesto 2026, para el cual el oficialismo junta voto tras voto. Las luces estarán puestas en la discusión sobre el costo salarial, las indemnizaciones y los convenios colectivos, pero La Libertad Avanza también trabajará para que se sancione un particular punto: el 91.

En la práctica, sin poner plazos concretos, el texto que se incorporó en la antesala del envío de la iniciativa al Parlamento marca el rumbo hacia donde avanzan el Ejecutivo nacional y su par de CABA: la transferencia de una serie de competencias en materia judicial que aún le restan asumir a la jurisdicción porteña y que se encuadran dentro de la capacidad autonómica que le concedió la reforma de la Constitución de 1994.

El paso final se concretará a través de la firma de un convenio . Su redacción aún está en fase de borrador, pero considerando las coincidencias y el objetivo que persiguen ambas jurisdicciones, Nación optó por anticiparse a lo que vendrá y decidieron despejar las dudas respecto a la intención que persigue Milei sobre el futuro del fuero laboral: su traspaso a la Ciudad.

"La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES", indica el artículo. Para luego remarcar: "Una vez formalizado dicho acuerdo se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos".

justicia laboral

La inclusión de la aclaratoria dentro de un proyecto de calibre como es la modernización de la legislación laboral representa una clara señal de avanzada del Ejecutivo nacional en su plan de desarticular los juzgados nacionales que actualmente fallan sobre los expedientes que se tramitan en la Ciudad de Buenos Aires. En el oficialismo nacional lo ven como un signo del pasado pre-reforma constitucional, ya que el resto de las provincias cuentan con sus propios fueros, y no dudan en señalarlos como "anti empresas" y "cercanos al kirchnerismo".

"Es muy auspicioso ese artículo, que no hace más que reflejar el compromiso de cumplir con la letra de la Constitución nacional en torno a consolidar la autonomía de la Ciudad y terminar de transferir aquellas competencias aún pendientes, entre ellas las judiciales", planteó a Ámbito una alta fuente del Gobierno porteño.

Ciudad y Nación avanzan en el traspaso del fuero laboral

Persiguiendo la autonomía, en diciembre del 2024, la Legislatura porteña aprobó por 30 votos a favor y 28 en contra la ley 6789 que modificó la norma orgánica del Poder Judicial porteño y dio luz verde a la creación del nuevo fuero, integrado por diez juzgados de Primera Instancia del Trabajo y por la Cámara de Apelaciones del Trabajo, conformada por dos salas.

Desde entonces, el Consejo de la Magistratura de CABA resolvió dar inicio a la puesta en funcionamiento de la nueva instancia judicial local e instó a la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público a que pusiera en marcha los concursos. Pero la reglamentación generó alarma en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que a través de una cautelar logró la suspensión preventiva de su implementación.

En paralelo a la sanción de la ley porteña, la Corte Suprema de la Nación dictó el fallo "Levinas" que habilitó al Tribunal Superior de Justicia porteño a resolver causas civiles, comerciales, laborales y penales de la justicia nacional ordinaria, en otro guiño hacia la órbita capitalina que suscitó celebraciones en los despachos de CABA y en sectores empresarios, dada la potestad que se le otorgó al TSJ para intervenir en causas sobre el mundo del trabajo en un contexto en que se acumulan juicios.

El traspaso de las competencias de la Justicia Laboral al ámbito porteño es vista con buenos ojos por el Gobierno nacional ya que también esperan recibir allí un mejor trato sobre las presentaciones que surjan como contrapartida a las modificaciones que buscan implementar sobre la legislación del trabajo. Hasta ahora, buena parte de los cambios que intentaron introducir a través del DNU 70/23 fueron suspendidos o declarados inconstitucionales. En algunos casos se dio lugar a presentaciones realizadas por las principales organizaciones gremiales como la Confederación General del Trabajo (CGT).

Por ese motivo, en abril pasado Milei autorizó la creación de una comisión, conformada por representantes del Ministerio de Justicia de la Nación y su par de CABA, para trabajar en la redacción del acuerdo. "Desde entonces estamos transitando una comisión sobre las transferencias donde estamos escuchando a todos los actores, desde representantes de la Justicia ordinaria nacional y de la Ciudad como también a asociaciones diversas", añadió otro funcionario con despacho en Uspallata. El objetivo es avanzar prontamente en el convenio.

Desde CABA aseguran que ya están preparados para recibir las competencias. "En diciembre del año pasado pusimos en funcionamiento el fuero local de la Ciudad para conflictos individuales con prestación efectiva del trabajo en CABA y sancionamos el código de procedimiento laboral", explicó una persona cercana al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.

"Avanzamos también con los concursos para cubrir cargos que hoy están en etapa de revisión de exámenes", añadió la misma fuente que sigue el paso a paso de las discusiones y del proceso de transferencia. Uno de los puntos que juega a favor de CABA es que las condiciones laborales que se les ofrece a los jueces son más favorables que las que tienen actualmente en el ámbito nacional.

La respuesta del peronismo

Desde el peronismo salieron a responderle al oficialismo y negaron la "afinidad" del fuero laboral nacional con el kirchnerismo. Fuentes del bloque legislativo nacional afirmaron que "no es una justicia hostil", sino que se trata de jueces "que hacen cumplir las leyes y la Constitución como la mayoría de los jueces".

"Si se tomaran el trabajo de analizar los fallos plenarios, verían que hace años que son fallos que se inclinan por la interpretación más favorable a la posición de las empresas", cuestionaron y profundizaron: "La Constitución de nuestro país, como la de la totalidad de los países capitalistas, prevé la protección de los trabajadores y la creación de una justicia imparcial a la que puedan acceder gratuitamente los trabajadores, con principios propios de un derecho tutelar (como luego fue también el derecho de los consumidores frente a las corporaciones)"

Respecto a la construcción del nuevo ámbito del trabajo, desde el pejota aseguraron que el objetivo de LLA y del PRO de CABA con el traspaso de las competencias es "crear un fuero 'empresarial' hostil con los trabajadores". "Para nada es hostil con los empresarios. En todo caso es hostil con los empresarios que no cumplen con la ley. El que las hace las paga", completaron con una alusión irónica a la frase de la senadora libertaria Patricia Bullrich.

La reacción de los jueces al traspaso del fuero laboral

Pero la AMFJN sigue firme en su rechazo al traspaso. En un comunicado reciente, firmado por su presidente Andrés Basso y al secretaria general María Carolina Ocampo, la asociación declaró su rechazo "de manera categórica" a las modificaciones que contiene el proyecto de Ley de Modernización Laboral.

Consideraron "inadmisibles" los artículos que impliquen "atentar contra la vida del fuero nacional citado" y, para concluir, pidieron que cualquier cambio que se introduzca se de "dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales".

El traspaso de competencias que empujan Javier Milei y Jorge Macri abre el paraguas ante la ola de juicios que puede acarrear la modificación a la Ley de Contrato de Trabajo que busca sancionar LLA en el Congreso, con apoyo del PRO. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, advirtió en las últimas horas que la norma pasará indudablemente por el filtro de la Justicia.

Se espera que, en caso de ser aprobada tal como está, las organizaciones gremiales y los trabajadores afectados acudan al Poder Judicial para que declare su inconstitucionalidad, si corresponde. Entre los puntos más polémicos vinculados a la actuación judicial en casos laborales aparece la modificación del artículo 9 sobre el principio de norma más favorable para el trabajador.

norma actual

La norma vigente indica que "Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba, en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador, cuando hubieran agotado todos los medios de investigación a su alcance y persistiera duda probatoria insuperable, valorando los principios de congruencia y defensa en juicio".

proyecto reforma labroal

En tanto que la nueva redacción elimina el párrafo anterior, cortando con la potestad del juez de interpretar y decidir en caso de duda. Con todo, el proyecto promete extender la discusión hasta último minuto, siendo aún incierta cuál será su redacción final a la hora de ser tratado en ambas cámaras, aunque ya recibió fuertes críticas de parte de sindicatos por el efecto que tendrá sobre los convenios colectivos y los estatutos vigentes, por caso el de prensa, que propone su derogación.

El Gobierno espera contar con los votos para su aprobación antes de fin de año, para que luego sea discutido en Diputados en el período de verano. Para ello necesitará del apoyo de aliados cercanos como el PRO, que a la par de las discusiones sobre el traspaso de la Justicia laboral también presiona para que se cumpla con el pago de la deuda por la coparticipación. El apoyo a la Ley de Leyes podría quedar supeditado a si, finalmente, ambos equipos logran sellar un acuerdo.