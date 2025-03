Ricardo Quintela encabezó la apertura de sesiones en La Rioja: fuertes críticas a Javier Milei y sus logros de gestión

Quintela buscó contraponerse a la figura de Javier Milei y lanzó: "Desde este gobierno, ideamos y proyectamos una provincia con más equidad, más democracia, más solidaridad. Mientras el gobierno nacional nos abandona, nosotros protegemos.Mientras el Gobierno Nacional destruye, nosotros construimos. Mientras el gobierno nacional empobrece, nosotros distribuimos”.

Ricardo Quintela analizó el presente de La Rioja y destacó los logros de su gestión

En cuanto a la administración al interior de la provincia, destacó que en el último año "La Rioja dio un paso histórico al sancionar una nueva Constitución Provincial" y se posicionó "como precursora en Latinoamérica por la incorporación de derechos innovadores y una visión progresista del bienestar social”.

Por otro lado, remarcó que en sus años de gestión hubo "grandes avances" en materia de salud pública y aseguró que el gobierno provincial "ha demostrado con hechos que la salud no es un negocio, sino un derecho, invirtiendo en infraestructura, innovación tecnológica y políticas de prevención que garantizan el acceso equitativo a la atención médica”.

En la misma línea, agregó que se sostuvieron y ampliaron los programas alimentarios y señaló se recaudaron "$500 millones mensuales, que sostienen el Fondo Solidario de Gestión Alimentaria (FOSGA)" para garantizar el "desayuno y merienda en 466 escuelas públicas y aseguramos la alimentación de más de 11 mil niños y niñas en casi 300 comedores escolares”.

Respecto a la situación habitacional, Quintela enfatizó que "la vivienda es un derecho" y sostuvo que pese a la falta de fondos nacionales lograron entregar "1.700 viviendas en 2024 y que hay 1.000 más en marcha con los recursos propios, que son pocos, pero bien administrados".

En materia de seguridad recalcó que “La Rioja se ha convertido en la provincia más segura del país". "Esto no es casualidad, sino resultado de una estrategia integral e inclusiva de prevención, para reducir la violencia y delincuencia social; desarrollando también control e inversión en infraestructura y tecnología”, consideró.

Otro de los puntos de los que habló Quintela fue la situación educativa de la provincia y sostuvo que hubo un "avance en la estabilidad y fortalecimiento" del sistema al garantizar "concursos de cargos y ascensos para los docentes". Precisó que hubo 668 cargos docentes concursados y 150 cargos jerárquicos más para 2025.

Retomando las críticas al Gobierno, el mandatario provincial apuntó: "Nosotros, desde La Rioja, no vamos a aceptar que nos vendan la miseria como si fuera un destino turístico. No vamos a aceptar que nos digan que el ajuste es una bendición y que no solo debemos perecer, sino que ellos nos van a ayudar a perecer. Que la pobreza es un mérito, que la resignación es el camino. No vamos a aceptar que nos expliquen, con cara de iluminados, que la única alternativa es entregar lo que somos, lo que construimos, lo que soñamos”.

Por último afirmó: “Nos toca, otra vez, la tarea de defender lo nuestro. De sostener la dignidad de nuestra gente. De decir, con todas las letras, que no nos van a quebrar. Que aquí, en La Rioja, la patria no es una mercancía. Por más que mientan e inventen”.