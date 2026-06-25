Río Negro promulgó la ley que fija un canon para el uso del agua en las hidroeléctricas del Comahue

Equivale al 1% de la energía comercializada por las concesionarias en la provincia. Es una jugada en tándem con Neuquén, dentro de un esquema del 2% repartido en partes iguales.

Las represas del Comahue son claves para la generación hidroeléctrica en el país.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , promulgó este jueves la ley que contempla el pago de un canon por el uso del agua para la generación de energía en represas hidroeléctricas , una iniciativa que fue aprobada por la Legislatura provincial.

“Esta ley le da marco legal definitivo a un logro histórico. No se trata solamente de recursos económicos: es defender nuestros derechos, hacer cumplir nuestra Constitución y ejercer un federalismo real”, sostuvo Weretilneck al dar a conocer la medida.

Desde el distrito remarcaron que la normativa fue aprobada en la última sesión legislativa y ratifica el derecho de la Provincia a percibir una compensación económica por el "aprovechamiento de sus recursos hídricos en las centrales hidroeléctricas del Comahue".

"Durante décadas, los ríos rionegrinos aportaron energía al desarrollo del país sin que la Provincia recibiera una compensación acorde por el uso de ese recurso estratégico", señalaron en la gobernación.

Explicaron, acto seguido, que ese escenario comenzó a cambiar a partir de la negociación que Río Negro llevó adelante junto a Neuquén con el Gobierno Nacional, en el proceso de renovación de las concesiones hidroeléctricas.}

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WeretilneckOK/status/2070116898235146450&partner=&hide_thread=false DEFENDEMOS LO QUE LE CORRESPONDE A RÍO NEGRO



Promulgué la ley que nos permite cobrar el canon por el uso del agua a las empresas y organismos que la utilizan para generar energía eléctrica.



Durante años, Río Negro aportó un recurso estratégico como el agua sin recibir esta… pic.twitter.com/1fvp1VS1N2 — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) June 25, 2026

"La ley promulgada por Weretilneck consolida ese avance y le da respaldo definitivo. El canon reconocido equivale al 1% de la energía comercializada por las concesionarias en favor de Río Negro, dentro de un esquema total del 2% distribuido en partes iguales con Neuquén", afirmaron.

El proyecto había sido aprobado por mayoría en la Legislatura a principios de junio, y ratifica el "reconocimiento en las concesiones hidroeléctricas de las cuencas de los ríos Limay, Negro y Neuquén, donde se estableció un canon total del 2% por el uso del agua, distribuido en partes iguales entre Río Negro y Neuquén".

La iniciativa actualiza el marco normativo provincial en línea con los contratos de concesión renovados recientemente y formaliza en la legislación rionegrina un derecho ya incorporado en esos acuerdos.

La medida no crea un nuevo cargo por fuera del esquema acordado, sino que ratifica legislativamente el reconocimiento económico por el aprovechamiento del recurso hídrico provincial en la generación hidroeléctrica.

Aprobación

El superintendente general del DPA, Néstor Pérez, explicó que "este proyecto busca ordenar y dar coherencia al marco legal vigente. El reconocimiento económico por el uso del agua ya fue incorporado en los contratos de concesión. Lo que hacemos ahora es reflejar esa realidad en la legislación provincial".

Pérez destacó además que el reconocimiento del recurso hídrico provincial fue uno de los puntos centrales de las negociaciones llevadas adelante durante la renovación de las concesiones hidroeléctricas.

"Desde la reforma constitucional de 1994, el agua es un recurso de dominio provincial. Durante el proceso de negociación trabajamos para que ese principio quedara reflejado en los nuevos contratos y finalmente se logró establecer este reconocimiento económico para ambas provincias", señaló.