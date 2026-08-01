Javier Milei designó al exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso como vicepresidente de la CNEA

La designación se da en plena reestructuración del organismo y también suma un componente político en Río Negro de cara a las elecciones de 2027. El recambio en la conducción también incluyó la salida de Luis Alfredo Tomás Rovere.

El presidente Javier Milei designó a Gustavo Gennuso como vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) mediante el Decreto 673/2026 , una decisión que incorpora al exintendente de San Carlos de Bariloche (2015-2023) a uno de los organismos estratégicos del sector nuclear argentino y, al mismo tiempo, fortalece la presencia de La Libertad Avanza en Río Negro .

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La designación se produjo mientras la CNEA atraviesa un proceso de reestructuración impulsado por el Gobierno nacional . A través del Decreto 655/2026 , el organismo redujo aproximadamente un 58% de su estructura administrativa, al pasar de 675 a 272 unidades organizativas.

El recambio en la conducción también incluyó la salida de Luis Alfredo Tomás Rovere , cuya renuncia fue aceptada por el Poder Ejecutivo. El decreto fue firmado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo , y publicado en el Boletín Oficial .

Gustavo Gennuso nació en 1959 en Azul , provincia de Buenos Aires . Inició sus estudios de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de La Plata y posteriormente ingresó al Instituto Balseiro , donde obtuvo el título de ingeniero nuclear .

Tras graduarse en 1986 , desarrolló su carrera en el Centro Atómico Bariloche y en el propio Instituto Balseiro . Además, durante la década de 1990 participó en proyectos internacionales vinculados con la puesta en marcha de reactores nucleares en Argelia , Irán y Egipto .

Antes de asumir en la CNEA, había sido designado presidente del Consejo de Administración de la Fundación Intecnus, el centro de medicina nuclear de Bariloche que funciona bajo la órbita del organismo nacional.

Desde el entorno del exintendente señalaron que su incorporación responde "estrictamente con su campo profesional y de gestión" y aseguraron que "lo buscaron sin saber la interna ni nada que tiene en la provincia".

Más allá de su perfil técnico, la designación también tiene una dimensión política. Gennuso tiene decidido competir en Río Negro en 2027, y en la Casa Rosada consideran que puede convertirse en una figura de peso para ampliar el armado de La Libertad Avanza en la provincia.

Ese movimiento lo acerca al espacio que integran el senador nacional Enzo Fullone, el diputado Aníbal Tortoriello y los legisladores provinciales Martina Lacour y Claudio Doctorovich.

Desde su entorno sostuvieron que, de cara al próximo proceso electoral, el exintendente "no descarta nada" respecto de una eventual alianza con el oficialismo nacional.

La ruptura con Weretilneck y el futuro político en Río Negro

Gennuso gobernó Bariloche durante dos mandatos consecutivos bajo el sello de Juntos Somos Río Negro, aunque con el paso del tiempo su vínculo con el gobernador Alberto Weretilneck se deterioró hasta romperse por completo.

Las diferencias comenzaron durante el armado electoral de 2023 y se profundizaron por cuestionamientos del exintendente al funcionamiento interno del partido y al sistema utilizado para definir candidaturas. También expresó críticas por la pérdida de protagonismo de Bariloche dentro de la estructura provincial.

En paralelo, dirigentes cercanos a Gennuso comenzaron a acercarse a La Libertad Avanza. Entre ellos figura la legisladora Marcela González Abdala, quien formalizó su afiliación al partido una vez que obtuvo reconocimiento oficial en la provincia.

Si finalmente el exintendente se incorpora al armado libertario, su salida representará una nueva baja de peso para Juntos Somos Río Negro, que gobierna la provincia desde 2012.

Por ahora, Weretilneck todavía no confirmó si buscará un nuevo mandato. En la oposición, en tanto, ya se posicionó como precandidata la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, una de las principales referentes del peronismo rionegrino.

La dirigente es hermana del exministro de Justicia y actual diputado nacional Martín Soria, e hija del exgobernador Carlos Soria.