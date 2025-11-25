Un micro volcó en Ruta 2: hay dos muertos y varios pasajeros heridos

Sucedió mano a Mar del Plata a la altura de General Pirán. Además, de los muertos se reportan varios heridos atrapados dentro del vehículo, dos de ellos de extrema gravedad.

Sucedió en sentido a Mar del Plata, a la altura de la localidad de General Pirán.

Un micro de turismo volcó en Ruta 2 esta mañana con sentido a Mar del Plata . Tras el impacto, dos personas murieron y se reportaron varios heridos derivados a hospitales cercanos. El fiscal de la causa informó que el chofer quedó aprehendido por "homicidio culposo".

El fiscal Germán Vera Tapia habló con TN e informó que le consultó a tres pasajeros ilesos sobre el impacto : "Les pregunté si notaron que iba tambaleando o a velocidad y me dijeron que no se dieron cuenta hasta que empezó la caída", detalló sobre la celeridad del conductor.

Los pasajeros del vehículo, provenientes de las localidades bonaerenses de Morón, Moreno y Ciudadela , viajaban hacia la ciudad balnearia para participar del Encuentro Internacional de Hábitat, organizado por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) . El fiscal informó que el vehículo habría sido contratado particularmente y en cuanto a papeles estaría todo en regla.

Fuentes cercanas al gobierno bonaerense informaron a Ámbito que "el lamentable accidente ocurrido en la Ruta 2 está siendo investigado por las autoridades correspondientes" y aclararon que "las personas involucradas eran participantes de un encuentro de Hábitat y no formaban parte de ningún acto político ".

El vehículo contó con dos choferes: si bien ambos resultaron ilesos, el que manejaba al momento del impacto fue trasladado por algunos golpes. El examen toxicológico que se le realizó dio negativo en alcoholemia pero Vera Tapia agregó que se le extraerá sangre para "un análisis más amplio". Este hombre, según dejó conocer el magistrado, figura como "aprehendido por el delito de homicidio culposo".

En el lugar del incidente trabajaron Bomberos Voluntarios de General Pirán y de Coronel Vidal, junto a ambulancias de la empresa Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA) y servicios de Seguridad Vial de la provincia. En cuanto a los afectados, las dos muertes corresponden a pasajeras mujeres. En el detalle brindado por el fiscal, se registraron hasta ahora cuatro internados graves "pero fuera de peligro" y otros 40 "menos graves".

Por otro lado, Vera Tapia confirmó que por el momento "se descarta una tercera víctima mortal". Una primera versión del accidente vinculó la participación de otro vehículo; al ser consultado al respecto, el magistrado consideró que "la debe haber dado el chofer" del micro y que "no le consta porque no está acá sino trasladado a Pirán".

Los equipos de emergencia realizaron maniobras para extraer a los pasajeros atrapados dentro del ómnibus, mientras se organizó el traslado hacia centros de salud de distintas localidades. Por el momento, se desconocen las razones del vuelco y autoridades de la Fiscalía 11 iniciaron una investigación. Como parte del protocolo, se le realizó un examen toxicológico al chofer que dio negativo en alcohol.