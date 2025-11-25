El fútbol es una de esas pocas profesiones que les permiten a sus protagonistas ganar millones de dólares. Los altos salarios son un tema de debate aún en la sociedad, pero los clubes no dejan de invertir grandes cantidades de dinero en los contratos de los jugadores.
Ganó millones en el fútbol, pero está a punto de perderlo todo por un conflicto legal con su hermano
Fue una estrella que logró millones en el deporte rey, pero su presente lo dejaría al borde de la bancarrota por un llamativo episodio.
Steve Finnan llegó a ganar varios títulos con el Liverpool y forjó una fortuna en una carrera con bastantes éxitos tanto deportivos como económicos. Pero una dura batalla contra su propio hermano lo dejó en una deplorable situación financiera.
Casi una década de conflicto: la historia de Steve Finnan y la pelea con su hermano
Hace más de diez años, el irlandés que se destacó en la Premier League tomó la decisión de invertir en un negocio inmobiliario junto a su hermano. Lo que menos esperaba era que esto fuera el principio del fin de la excelente relación que mantenían y que lo llevaría a un complicado presente.
La gestión por parte de su familiar, Sean, fue mala. Esto hizo que en 2018 el exjugador de fútbol debiera acudir al Tribunal Superior. Allí logró conseguir un acuerdo extrajudicial de cuatro millones de euros, pero ese pago jamás llegó y agudizó aún más su presente económico.
De millones a la bancarrota: qué pasó con su patrimonio
El futbolista, a modo de precaución, subastó sus objetos más preciados, como camisetas, medallas y trofeos. Luego, al tener enredos con los litigios, intentó encarcelar a un abogado por desacato durante la demanda de negligencia y pidió una suma de seis millones de euros. Sin embargo, fracasó y lo obligó a pagar los costos del proceso judicial.
Ante este panorama desolador, con una familia rota y una seria crisis financiera, decidió declararse en bancarrota. Si bien esto parece lo más acorde, la Justicia considera que es un intento por retrasar lo inevitable, alegando que sus quejas son de naturaleza procesal y no tienen fundamentos para llevarse a cabo.
