Ganó millones en el fútbol, pero está a punto de perderlo todo por un conflicto legal con su hermano

Fue una estrella que logró millones en el deporte rey, pero su presente lo dejaría al borde de la bancarrota por un llamativo episodio.

Hizo felices a millones de fanáticos y hoy vive una situación financiera alarmante. Michael Steele/Getty Images

El fútbol es una de esas pocas profesiones que les permiten a sus protagonistas ganar millones de dólares. Los altos salarios son un tema de debate aún en la sociedad, pero los clubes no dejan de invertir grandes cantidades de dinero en los contratos de los jugadores.

Steve Finnan llegó a ganar varios títulos con el Liverpool y forjó una fortuna en una carrera con bastantes éxitos tanto deportivos como económicos. Pero una dura batalla contra su propio hermano lo dejó en una deplorable situación financiera.

Steve Finnan Clive Mason/Getty Images El ex Liverpool ganó millones durante su carrera, pero hoy vive un presente bastante preocupante. Clive Mason/Getty Images Casi una década de conflicto: la historia de Steve Finnan y la pelea con su hermano Hace más de diez años, el irlandés que se destacó en la Premier League tomó la decisión de invertir en un negocio inmobiliario junto a su hermano. Lo que menos esperaba era que esto fuera el principio del fin de la excelente relación que mantenían y que lo llevaría a un complicado presente.

La gestión por parte de su familiar, Sean, fue mala. Esto hizo que en 2018 el exjugador de fútbol debiera acudir al Tribunal Superior. Allí logró conseguir un acuerdo extrajudicial de cuatro millones de euros, pero ese pago jamás llegó y agudizó aún más su presente económico.

De millones a la bancarrota: qué pasó con su patrimonio El futbolista, a modo de precaución, subastó sus objetos más preciados, como camisetas, medallas y trofeos. Luego, al tener enredos con los litigios, intentó encarcelar a un abogado por desacato durante la demanda de negligencia y pidió una suma de seis millones de euros. Sin embargo, fracasó y lo obligó a pagar los costos del proceso judicial.

Ante este panorama desolador, con una familia rota y una seria crisis financiera, decidió declararse en bancarrota. Si bien esto parece lo más acorde, la Justicia considera que es un intento por retrasar lo inevitable, alegando que sus quejas son de naturaleza procesal y no tienen fundamentos para llevarse a cabo.

