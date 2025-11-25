SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

25 de noviembre 2025 - 10:49

El Congreso se pone en marcha para revisar el acuerdo comercial firmado con EEUU

Desde las 12, la Cámara de Diputados recibirá a especialistas que expondrán sobre el alcance económico y regulatorio del entendimiento.

La comisión de Comercio de la Cámara de Diputados analizará los alcances del acuerdo comercial firmado con Estados Unidos. 

Mariano Fuchila

Presidida por el diputado Tomás Ledesma, la comisión recibirá a especialistas que expondrán sobre el alcance económico y regulatorio del entendimiento. El encuentro se realizará en la Sala 2 del segundo piso del Anexo A, donde los invitados presentarán informes técnicos destinados a orientar el debate legislativo.

Informate más

El Gobierno presentó el tratado como un paso para actualizar la relación bilateral, atraer inversiones y facilitar el acceso a cadenas globales de valor. Según la Casa Rosada, Argentina entraría así en un “grupo selecto” de países con acceso preferencial para sus exportaciones y reglas comerciales más predecibles.

El Congreso revisará los detalles del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

El Congreso revisará los detalles del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo será el debate legislativo

Pero la evaluación parlamentaria llega con interrogantes acumulados. La letra fina sobre propiedad intelectual, regulaciones sanitarias, estándares ambientales y preferencias arancelarias despierta dudas en distintos bloques. También hay preocupación por los posibles efectos sobre industrias sensibles, pymes y trabajadores de sectores expuestos a la competencia externa.

El tratamiento legislativo podría transformarse en un examen más amplio sobre el modelo de inserción internacional del Gobierno. Para algunos diputados, el acuerdo representa una oportunidad para modernizar la estructura productiva; para otros, supone el riesgo de profundizar asimetrías que ya impactan en manufacturas y economías regionales.

Con este primer paso, la Comisión de Comercio abre el camino para un trámite que promete extenderse y demandar contrapuntos técnicos y políticos. El oficialismo sostiene que habrá espacio para aportes y observaciones, aunque en la oposición señalan que aún no está claro cuánto margen habrá para modificaciones sustantivas. El contenido final del dictamen mostrará si el Congreso logra incidir o si el acuerdo avanza con la orientación que ya fijó el Poder Ejecutivo.

