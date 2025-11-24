Lourdes Fernández, sobre su expareja: "No necesita estar preso, necesita ayuda igual que yo" + Seguir en









Leandro Esteban García Gómez está procesado por lesiones, violencia de género y privación ilegítima de la libertad. La cantante de Bandana afirmó además que no se siente "víctima" sino "responsable".

Lourdes Fernández habló de su expareja y aseguró que no se siente "víctima" sino "responsable".

La cantante de Bandana Lourdes Fernández, conocida popularmente como Lowrdez, habló de su relación con Leandro Esteban García Gómez, procesado por lesiones, violencia de género y privación ilegítima de la libertad contra ella. Durante una entrevista, habló de las acusaciones contra su expareja y sostuvo: “No me siento víctima, me siento responsable”, dijo y consideró: “No necesita estar preso, necesita ayuda igual que yo”.

Actualmente, García Gómez continúa detenido con prisión preventiva tras ser denunciado por la compañera de banda de Lowrdez, Lisa Vera, por ejercer violencia física y psicológica contra Fernández.

En diálogo con el programa Tarde o temprano de Eltrece, después del show celebratorio de los 25 años de Bandana, Lourdes relató el impacto de la detención y la exposición pública del caso y sostuvo: “Aprendí a que me tengo que escuchar más y que soy vulnerable, que no lo puedo todo y que me puedo equivocar”. A su vez, reconoció que sintió culpa cuando salió la denuncia en un primer momento: “Me sentía muy, muy culpable, muy tonta, muy boba. Me sentía culpable inclusive por haberlo expuesto”. De todas formas, aclaró que con el paso del tiempo resignificó esa experiencia aunque insistió en que no se siente "víctima" sino "responsable".

Respecto a su relación actual con García Gómez, detalló: “Corté, sí, porque realmente no pudimos superar cierta toxicidad que había entre nosotros. Siempre fue genuino. Nos conocimos en un momento en la pandemia, y fue muy fuerte”. En ese sentido, contó que, desde el comienzo, el vínculo estuvo marcado por peleas y discusiones que "se fueron a la mierda". Sin embargo, buscó minimizar los hechos y aclaró que "no fue nada a propósito" y que fue "un momento de mierda en donde la conjunción fue una mierda, pero no es una mala persona”.

“Estoy tratando de remar. Estoy remando con un escarbadientes. Esperaba justamente que esto sea todo lo contrario”, dijo respecto a su situación actual, después de la denuncia e intervención policial. “Cuando yo tengo que hablar de todo este tema, me tengo que acordar de un montón de cosas que pasaron, que yo no conté. Se llama revictimización. Lo vivo”, sostuvo.

Lourdes Fernández será querellante en la causa contra Leandro García Gómez Aunque en un primer momento Lourdes defendió a su expareja, luego de que se confirmara su procesamiento, definió ser querellante en la causa. Los profesionales lograron reconstruir parte de los hechos a partir de las marcas físicas, los silencios y los relatos de personas cercanas a la cantante. De hecho, el expediente recopila testimonios y denuncias de amigas y allegados de Lourdes que describieron cómo su expareja presuntamente la habría aislado, amenazado y retenido en el domicilio en diversas ocasiones. A pesar de que Lourdes insistió en que no se considera una víctima de violencia y que la relación tóxica ya era parte de su pasado, la situación generó semanas de intensa tensión.