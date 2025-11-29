Gerardo Zamora no se sumará al bloque peronista en el Senado y ahora las miradas apuntan a Diputados + Seguir en









Aunque Fuerza Patria continuará siendo la primera minoría en la Cámara alta, perdería el liderazgo en Diputados si se replica allí la decisión del oficialismo de Santiago del Estero. Conformará el Frente Cívico

El exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, juró como senador nacional.

Un día después de la jura de senadores, ya se registran movimientos en la Cámara alta: tal como lo anticipó Ámbito, Gerardo Zamora confirmó este sábado que tendrá su propio bloque en el Senado de la Nación. Lo compartirá con Elia Moreno y llevará el nombre del Frente Cívico por Santiago. La decisión abre un interrogante sobre lo que puede pasar en Diputados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por su parte, José Neder, el otro legislador electo por el oficialismo de Santiago del Estero, permanecerá en la bancada de Fuerza Patria, que pasa de 24 a 22 miembros. El peronismo sigue siendo la principal fuerza, secundado por La Libertad Avanza, que cuenta con 20 integrantes.

La medida de Zamora le otorga autonomía de cara a las negociaciones que tiene con el Gobierno nacional, que aunque consolidó una mejor posición en el Senado debe garantizarse el respaldo de espacios minoritarios. Naturalmente, cuenta sólo con el apoyo del PRO -4 senadores-, mientras que volvió a tender lazos con la UCR -10 miembros-. Aún en caso de contar con esos respaldos, no llega a conseguir una mayoría en la Cámara alta.

Es por eso que Casa Rosada mira a las provincias para su estrategia parlamentaria. Además de los dos miembros de Santiago del Estero, hay cinco bloques que responden directamente a las Gobernaciones provinciales: Frente Renovador de la Concordia misionero (2 senadores); Por Santa Cruz (2); La Neuquinidad (1); Primeros los Salteños (1); y Despierta Chubut (1). En este lote también podrían incorporarse el correntino Carlos Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo, que componen la bancada de Unidad Federal.

Elia Moreno Jura Elia Moreno durante su acto de jura como senadora nacional. El Liberal Diputados: movimientos podrían desplazar a Fuerza Patria El anuncio de Gerardo Zamora pone el foco en lo que puede ocurrir en Diputados: si el líder del oficialismo santiagueño decide replicar su decisión con los siete representantes que tiene en la Cámara baja, Fuerza Patria dejaría de ser la primera fuerza y tendría 88 miembros.

Este mismo viernes, una sucesión de movimientos puso en jaque el liderazgo peronista en ese recinto, que cuenta con 95 representantes. En medio de una diferencia con la conducción del PRO de Santa Fe, e intervenidos por las gestiones de Patricia Bullrich, los santafesinos Alejandro Bongiovanni (PRO) y Verónica Razzini (exPRO, integraba el bloque Futuro y Libertad) se sumaron al bloque de La Libertad Avanza, que alcanzó los 93 miembros. A ellos se incorporaría Lorena Petrovich, quien ocupará el lugar de Silvia Lospennato, que anunció que dejará su lugar para asumir una banca en la Legislatura porteña. Ahora la atención está puesta en José Núñez, el otro representante del PRO Santa Fe, y en Daiana Fernández Molero, una de las legisladoras más cercanas a Bongiovanni. También se especula con una salida de cuatro diputados peronistas catamarqueños ligados al gobernador Raúl Jalil. Según contó este medio, existe una alineación entre Jalil y los mandatarios de Salta, Tucumán y Misiones, que se manifestará luego de que se conozca el esquema de distribución de comisiones.