Duros cruces entre Mendoza y La Pampa tras el decreto de Nación por las regalías de Los Nihuiles

Un decreto a favor del distrito cuyano reavivó la tensión entre las provincias por el río Atuel. Alfredo Cornejo celebró el episodio y anticipó nuevas medidas. "No nos quedaremos quietos, el río Atuel también es pampeano", respondió su par Sergio Ziliotto.

El Gobierno nacional decretó que Mendoza recuperará el 100% de las regalías del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles , una medida que fue celebrada por el cuyano Alfredo Cornejo y repudiada por su vecino pampeano Sergio Ziliotto , protagonistas de una histórica disputa por el río Atuel .

"Mendoza recupera lo que legítimamente le pertenece, el 100% de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles", comentó Cornejo en sus redes sociales, haciendo énfasis en que se deja atrás un régimen "injusto" , que durante más de 50 años repartió los recursos con La Pampa.

Ziliotto recogió el guante y, también a través de las redes sociales, dijo: "No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. ¡No nos quedaremos quietos! El Río Atuel también es pampeano!!!".

La disputa entre ambos distritos por el río Atuel es histórica y se agravó a partir de la construcción del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, en la década del 40.

La regulación del río permitió ampliar el oasis productivo mendocino, pero redujo fuertemente el agua que continuaba hacia La Pampa. Investigaciones académicas señalan que desde mediados de los años 40 el Atuel dejó de ingresar regularmente al territorio pampeano.

El caso está judicializado y hay varios pronunciamientos de la Corte Suprema al respecto. En 1987, el máximo Tribunal reconoció el carácter interprovincial del río Atuel. En 2014, La Pampa volvió a demandar a su vecina y sostuvo que el uso del río había generado un daño ambiental y afectado sus derechos sobre el recurso.

Río Atuel



No solo Mendoza nos robó un río.

Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías.



¡No nos quedaremos quietos!



El Río Atuel también es pampeano!!!



+info https://t.co/hQn91esVXU pic.twitter.com/ZORkeXUIXH — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) September 11, 2026

En 2017, la Corte ordenó que ambas provincias, junto con Nación, elaboraran un programa de obras y acciones para solucionar el conflicto. También planteó la necesidad de establecer un caudal apto para recomponer el ecosistema pampeano.

El fallo decisivo llegó el 16 de julio de 2020, cuando los jueces fijaron como meta interina un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite entre Mendoza y La Pampa. La cifra fue tomada de una recomendación técnica del Instituto Nacional del Agua (INA).

Cruces entre Mendoza y La Pampa

La medida del Gobierno nacional fue celebrada por la administración mendocina. Alfredo Cornejo encabezó una conferencia de prensa junto a los ministros de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

"La Provincia continuará ahora con el proceso judicial para recuperar los recursos correspondientes a períodos anteriores. Además, avanzará con la nueva concesión para impulsar inversiones que permitan recuperar y ampliar la generación hidroeléctrica, de modo que el mayor aprovechamiento de los recursos estratégicos se traduzca en más infraestructura, desarrollo y mejores servicios para los mendocinos", anunciaron.

Cornejo destacó que el decreto reconoce un reclamo histórico de la Provincia y señaló que “Mendoza debe recibir el 100 por ciento de las regalías hidroeléctricas derivadas de la generación de Los Nihuiles”.

En ese sentido, explicó que “era la única hidroeléctrica que cobraba regalías con otra provincia, y no como es el criterio y la jurisprudencia, de que cobran las provincias donde está la caída del agua que genera finalmente la energía”.

Siguiendo ese camino, el diputado nacional Luis Petri afirmó que "Mendoza recupera lo que siempre fue suyo" y que el presidente Javier Milei "hizo justicia y tomó la decisión que ningún gobierno se animó en medio siglo: definió que el 100% de las regalías queda donde se genera la energía y el salto de agua del Atuel está en San Rafael, no en otro lado".

Mendoza recupera lo que siempre fue suyo!



En 2020 presenté el proyecto para derogar el Decreto 1560/73, firmado por Lanusse, que despojaba a Mendoza de la mitad de las regalías de Los Nihuiles.



Hoy el Presidente @JMilei hizo justicia y tomó la decisión que ningún gobierno… — Luis Petri (@luispetri) September 11, 2026

Por el contrario, la noticia causó hondo malestar en suelo pampeano. Más allá del gobernador, fueron numerosos los dirigentes que protestaron. El senador peronista Daniel Bensusán denunció que Milei "volvió elegir golpear a La Pampa" y denunció "un nuevo atropello contra las y los pampeanos".

"Durante más de 50 años La Pampa percibió estas regalías. Y esto fue por un acuerdo interjurisdiccional de 1992, aprobado por ambas provincias y homologado por la Corte Suprema. Milei pretende borrar esa historia con una firma y sin la intervención de las partes", se quejó el legislador.

Bensusan consideró que el Gobierno nacional debería ser garante del federalismo y de una distribución justa de los recursos, pero hace lo contrario: "Toma una decisión unilateral mientras el conflicto por el Atuel sigue abierto y los derechos pampeanos siguen siendo vulnerados".

Por su parte, el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, advirtió que a los pampeanos "ya nos robaron un río incumpliendo, incluso, lo establecido por la CSJN; ahora nos vuelven a despojar del recurso económico cuyo acuerdo, también, se encuentra homologado por el máximo tribunal".

Asimismo, anticipó que acompaña el reclamo judicial y político de la provincia y pidió apoyo de todo el arco político, incluyendo al vocero presidencial, Adrián Ravier, quien suena como candidato libertario a la gobernación pampeana. "Si le queda algo de dignidad tiene que renunciar inmediatamente a este gobierno que despoja a los pampeanos y pampeanas", lanzó Di Nápoli.