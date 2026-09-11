Raúl Jalil confirmó que las elecciones en Catamarca serán el mismo día que las nacionales

Como anticipó Ámbito, el gobernador norteño indicó que no desdoblará los comicios. Aseguró que tomó la decisión para "darles previsión a todos los partidos".

El gobernador de Catamarca , Raúl Jalil , confirmó este viernes que las elecciones provinciales del 2027, en las que se renovará el Poder Ejecutivo, se harán el mismo día que las nacionales , tal como anticipó Ámbito .

"Hemos tomado la decisión de que las elecciones provinciales se realicen junto con las nacionales, y así se lo comunicamos al Gobierno nacional", indicó el mandatario catamarqueño en sus redes sociales.

Jalil explicó que la definición responde además a la necesidad de "darle previsión a todos los partidos y a un principio que sostenemos desde el primer día: administrar responsablemente los recursos de los catamarqueños".

"Realizar dos elecciones implica destinar fondos que preferimos invertir en viviendas, rutas, escuelas y hospitales . Gobernar es establecer prioridades, y la nuestra es poner los recursos de la provincia al servicio del desarrollo y de nuestra gente", detalló el líder norteño.

El gobernador catamarqueño podría buscar la reelección si lo desease, aunque deslizó en varias ocasiones que dejará el poder. El número puesto para sucederlo es el actual intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi .

Una de las posibilidades que se barajan es que Jalil encabece la boleta a senadores nacionales. Para eso, tendrá que acordar con Lucía Corpacci, la otra dirigente de peso en el PJ provincial.

Hemos tomado la decisión de que las elecciones provinciales se realicen junto con las nacionales, y así se lo comunicamos al Gobierno nacional.



Esta definición responde además a la necesidad de darle previsión a todos los partidos y a un principio que sostenemos desde el primer… — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) September 11, 2026

Calendarios electorales

De esta manera, ya son dos los distritos que confirmaron cuándo irán a las urnas: Catamarca y Tucumán, que definió que sus comicios serán el domingo 9 de mayo, desdoblados de los nacionales.

Chaco, en tanto, se convirtió días atrás en la primera provincia en suspender las Primarias Simultáneas, Abiertas y Obligatorias (PASO). Su Constitución, al igual que la fueguina, prohíbe votar el mismo día que Nación, por lo que se descuenta que la pulseada será desenganchada.

Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy) y Martín Llaryora (Córdoba) son algunos de los líderes que planean despegar la reyerta local de la nacional. El caso correntino es particular, ya que no renovará a su Poder Ejecutivo, hecho que ocurrió en 2025, al igual que en Santiago del Estero.

En suelo misionero, Passalacqua tiene que definir una fecha. Podría ser mayo, aunque algunas voces indican que los tiempos se acelerarían y buscaría ser el primer distrito en ir a las urnas en 2027. Río Negro tiene plazo para votar entre marzo y octubre. Abril sería el mes indicado, pero Weretilneck todavía se maneja con hermetismo.

El 1 de noviembre el patagónico jugará un partido importante. Bariloche, la ciudad más grande de la provincia, tendrá elecciones convencionales para reformar la Carta Magna. Los resultados le permitirán calibrar el poder de fuego de su alianza con el intendente Walter Cortés, frente el PJ y la unión de libertarios y el PRO.