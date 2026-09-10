El Norte Grande pide que el acuerdo con Nación por zona cálida se trate en el Congreso

En la 59ª sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande, en La Rioja, las diez provincias del NOA y el NEA reclamaron un régimen tarifario especial para los meses de calor. El presidente del organismo, Carlos Silva Neder, remarcó que la medida no puede depender de una resolución cambiante y que debe tratarse en el Congreso.

El costo de la energía eléctrica durante el verano volvió a ocupar el centro de la agenda del Parlamento del Norte Grande. En la 59ª sesión plenaria del organismo, desarrollada este jueves en el Paseo Cultural "Pedro Ignacio de Castro Barros", representantes de las diez provincias del NOA y el NEA respaldaron el pedido de un régimen tarifario diferencial para la región, un reclamo que ya habían planteado los gobernadores y que ahora buscó traducirse en una resolución del Parlamento.

La posición más contundente sobre el punto fue de Carlos Silva Neder , vicegobernador de Santiago del Estero y presidente del Parlamento del Norte Grande, quien -en la previa del plenario- adelantó que la diferenciación tarifaria no debería quedar sujeta a la voluntad de turno de un funcionario.

Para el titular del organismo, la única garantía de estabilidad es que la medida "salga por una ley del Congreso Nacional" y no por una resolución que pudiera modificarse más adelante. Su planteo tiene un peso especial por tratarse de quien conduce el Parlamento y llega en un contexto en el que, según describió, la electricidad dejó de ser una cuestión de confort para las familias del Norte y pasó a ser una cuestión de subsistencia.

Por consultas de Ámbito , se supo que se inició una ronda de diálogo para darle espesura y músculo a esta iniciativa entre los mandatarios . "Todavía no es la opinión de la mayoría pero los últimos resultados de las votaciones en el Congreso han entusiasmado a algunos", señaló la fuente.

Silva Neder repasó otros indicadores que, a su juicio, muestran el deterioro de la situación económica y social de la región, como la caída de la actividad industrial y de la construcción, el aumento de la demanda sobre los hospitales públicos -producto de la pérdida de cobertura de salud privada de alrededor de 1,2 millones de personas- y una morosidad que ya no se limita al sistema bancario, sino que también alcanza al pago de tarjetas de crédito para comprar alimentos y las boletas de luz.

El reclamo por una tarifa diferencial para los meses de calor se da, además, en medio de una suba sostenida del costo de la energía domiciliaria desde que asumió el gobierno de Javier Milei, en diciembre de 2023. La quita gradual de subsidios nacionales llevó a que la factura de luz acumulara, según relevamientos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), incrementos que en varias provincias duplicaron y hasta triplicaron el nivel de la inflación en el mismo período, con casos extremos -como en Mendoza- que superó el 400% de aumento acumulado.

El impacto, remarcan esos estudios, no fue parejo entre provincias, ya que buena parte de la boleta depende del Valor Agregado de Distribución que fija cada jurisdicción, lo que amplía todavía más las diferencias entre el Norte Grande y otras regiones del país.

El planteo no es nuevo para la Casa Rosada, ya que el jefe de Gabinete Diego Santilli tendió puentes con los gobernadores del Norte Grande en varios encuentros -en Posadas y en la Casa de Gobierno- para avanzar con la creación de una tarifa eléctrica diferenciada por "zona cálida", pensada como contrapartida al recorte que el Gobierno impulsa sobre los subsidios al gas de las llamadas "zonas frías".

Hasta el momento esas gestiones no derivaron en una definición concreta porque el proyecto de zona fría, que obtuvo media sanción en Diputados, sigue frenado en el Senado, en buena medida porque los gobernadores norteños condicionan su respaldo a que la Nación primero cierre el compromiso por la zona cálida.

A la falta de acuerdo se suma otra tensión debido a que los gobernadores de provincias beneficiadas por el actual régimen de zona fría, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Poggi (San Luis), se oponen a que el beneficio para el Norte Grande se financie recortando lo que hoy reciben sus propias provincias y ya instruyeron a sus legisladores a rechazar la reforma en esos términos.

Participamos del Parlamento del Norte Grande, junto a la vicegobernadora Tere Madera, y vicegobernadores, legisladoras y legisladores de las diez provincias que integran el Norte Grande para intercambiar miradas sobre la realidad de nuestra región y avanzar en una agenda común,… pic.twitter.com/bqE94AKGcH — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) September 10, 2026

"Reconstruir la esperanza"

El anfitrión del encuentro, el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela, encabezó la apertura de la sesión y cuestionó las políticas nacionales que trasladan a la ciudadanía responsabilidades que, sostuvo, le corresponden al Estado. Quintela reivindicó el rol estatal en la garantía de servicios esenciales -salud, educación, seguridad, justicia, agua y energía- y llamó a los representantes de las diez provincias a usar el Parlamento del Norte Grande como un espacio para "reconstruir la esperanza" de la sociedad argentina.

El mandatario riojano defendió, además, la postura de su provincia frente al Gobierno, a la que describió como una posición sostenida sin resignar dignidad, aun a costa de las consecuencias políticas que eso pudiera traerle.

En la misma línea, la vicegobernadora riojana Teresita Madera advirtió sobre las desigualdades históricas que golpean a las provincias del norte y puso el foco en el creciente endeudamiento de las familias para poder alimentarse, un diagnóstico que se repitió, con matices, en varias delegaciones a lo largo de la jornada.

#POLÍTICA @TeresitaMadera encendió el debate en el cierre del Parlamento del Norte Grande en La Rioja: cuestionó al Gobierno nacional y llamó a las provincias a dejar el “silencio cómplice” y defender sus recursos con unidad y acción política. https://t.co/QhXOUUcCRz pic.twitter.com/GMUMM43FZy — RIOJAVIRTUAL (@RIOJAVIRTUALTW) September 10, 2026

"Equidad e igualdad de trato"

Por Tucumán, el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, apuntó contra la falta de diálogo con Nación y contra el cierre de industrias en las provincias del Norte Grande. Acevedo pidió que se reduzcan las asimetrías con el resto del país y resumió el reclamo de la región al sostener que no exigen otra cosa que "la equidad y la igualdad en el trato para el Norte Grande".

El vicegobernador también puso sobre la mesa la preocupación por el sobreendeudamiento de las familias tucumanas, en particular, a través de préstamos fuera del sistema financiero formal y adelantó que la Legislatura provincial avanzará con el tema en la próxima sesión legislativa.

Desde Corrientes, el diputado provincial César Lezcano confirmó que los legisladores correntinos, más allá de su signo político, llevaron al plenario el reclamo por el endeudamiento de las familias -que golpea a cerca del 40% de los hogares de la provincia, según los datos que citó- y el respaldo a la tarifa diferenciada por las elevadas temperaturas.

Lezcano remarcó que "todo el Norte Grande respalda esta decisión de los gobernadores", aunque aclaró que todavía no hay acuerdo entre las cámaras del Congreso sobre qué tarifas tendrán, finalmente, un tratamiento diferencial. El legislador correntino planteó también el reclamo por los fondos nacionales retenidos para el mantenimiento de rutas, que a nivel país superarían el billón de pesos y que, solo en el caso de Corrientes, rondarían los $25.000 millones.

Una agenda de 110 proyectos

En total se presentaron 110 iniciativas entre leyes, declaraciones y resoluciones, de las cuales más de 90 llegaron al recinto para su tratamiento, luego de ser analizadas por las 13 comisiones que integran el organismo.

Del encuentro participaron, además de Quintela, Madera, Acevedo y Silva Neder, el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis; el de Salta, Antonio Marocco; la presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco, Carmen Delgado; el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Eduardo Tassano; el vicepresidente primero del Senado de Corrientes, Henry Finck; la diputada catamarqueña Yanina Luna; y el senador nacional y exgobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, como invitado especial.

Por Tucumán integraron la delegación los legisladores Francisco Serra, Nancy Bulacio, Leopoldo Rodríguez, Rolando Alfaro, Alberto Olea, José Cano, Alejandra Cejas, Walter Berarducci, Patricia Lizárraga, Alejandro Figueroa y Ernesto Gómez Rossi, junto al secretario de la Cámara Claudio Pérez.

La agenda tucumana, en particular, incluyó pedidos vinculados con el desarrollo productivo, la infraestructura, la energía, el trabajo, la educación, la salud y el ambiente, además de dos temas sensibles que atravesaron buena parte del plenario, como lo son la salud mental y la prevención del suicidio, y la situación de las familias endeudadas.

La reunión también tuvo una etapa previa de carácter institucional, con encuentros de la Mesa Ejecutiva junto a representantes del sector turístico y universitario riojano -entre ellos, el presidente de la Cámara de Turismo local, Leopoldo Badoul, y autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja-, además de un especialista en energías renovables y biomasa, en una señal de que el reclamo por la tarifa eléctrica se inscribe en una discusión más amplia sobre desarrollo productivo regional.

Con ese temario, el Norte Grande -que reúne a Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones- buscó volver a mostrarse como un bloque capaz de trasladar reclamos provinciales aislados a una agenda regional con volumen político propio, en un año marcado por la caída de la actividad económica y el reclamo persistente de un tratamiento tarifario diferencial para el interior del país.