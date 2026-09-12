El minero que se hizo dos veces millonario gracias a una extravagante gema de más de 2 millones de dólares

Volvió a sorprender tras hallar una pieza excepcional en Tanzania, pocas semanas después de haber cambiado su vida con otros descubrimientos.

El hallazgo ocurrió en una región conocida por la presencia de piedras preciosas de gran valor.

Hay historias que parecen sacadas de una película, pero ocurrieron lejos de la ficción. En Tanzania , un trabajador dedicado a la minería artesanal encontró una piedra preciosa de dimensiones poco habituales y volvió a recibir una suma millonaria por su hallazgo.

El protagonista fue Saniniu Kuryan Laizer , quien ya había alcanzado notoriedad internacional después de vender dos grandes ejemplares de tanzanita al gobierno de su país. Aquella operación le reportó unos u$s3,4 millones y lo convirtió en millonario prácticamente de un día para otro.

Saniniu Kuryan Laizer es un minero artesanal de Tanzania, que trabajaba en la zona de Manyara, en el norte del país. Su nombre comenzó a recorrer medios de todo el mundo en junio de 2020, cuando encontró dos enormes piezas de tanzanita en las montañas de Mererani.

Una historia poco común volvió a captar la atención internacional por sus protagonistas y circunstancias.

Las piedras tenían tamaños fuera de lo habitual: una pesaba 9,27 kilos y la otra 5,103 kilos . Juntas sumaban más de 14 kilos y fueron adquiridas por el gobierno tanzano por unos 7.700 millones de chelines , equivalentes entonces a aproximadamente u$s3,3 millones . Guinness World Records registra al ejemplar de 9,27 kilos como la mayor tanzanita documentada.

El minero tenía más de 30 hijos y también se dedicaba a la cría de ganado . Antes de recibir el dinero, su vida transcurría lejos de las grandes fortunas que suelen estar asociadas al comercio de piedras preciosas.

Su historia también quedó vinculada a una decisión del gobierno de Tanzania: la compra directa de minerales provenientes de pequeños productores. Las autoridades buscaban reducir el contrabando y aumentar los ingresos que quedaban dentro del país.

Las minas de Mererani tienen una particularidad decisiva. La tanzanita es una variedad azul-violeta de la zoisita y se encuentra únicamente en una zona relativamente pequeña del norte de Tanzania. Su rareza es uno de los principales factores que explican su precio. Además, puede presentar tonalidades azules, violetas, verdes y rojizas, aunque las piezas de colores más intensos suelen alcanzar mayor valor.

La minería artesanal convive con operaciones de mayor escala y con problemas de extracción ilegal. Para controlar el movimiento de las piedras, el gobierno tanzano impulsó la construcción de un muro alrededor del área minera de Merelani. La estructura tiene unos 24 kilómetros y fue presentada como una medida para combatir el contrabando.

La piedra que encontró el minero que lo hizo millonario por segunda vez

La nueva sorpresa llegó pocas semanas después del primer descubrimiento. Laizer y su equipo encontraron otra tanzanita de grandes dimensiones en el área de Mererani. Esta tercera pieza pesaba 6,3 kilos, equivalentes a unas 14 libras, y fue comprada por el gobierno de Tanzania por aproximadamente u$s2 millones.

La cifra volvió a colocar al minero en los titulares internacionales. En cuestión de semanas había pasado de vender dos piedras por unos u$s3,4 millones a obtener otros u$s2 millones por una tercera pieza. En total, los tres ejemplares representaron alrededor de u$s5,4 millones en operaciones con el Estado tanzano.

La escena del nuevo hallazgo volvió a tener todos los ingredientes de una historia extraordinaria. Laizer mostró la piedra antes de entregarla a representantes del gobierno, que concretaron la compra mediante un cheque. La operación siguió el mismo esquema que había permitido la venta de sus primeros ejemplares.