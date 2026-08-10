Mar del Plata reunirá a especialistas de todo el país para debatir sobre ordenamiento territorial + Agregar ámbito en









El Congreso Catastral del Bicentenario se realizará del 31 de agosto al 2 de septiembre en el Hotel Costa Galana. El encuentro convocará a profesionales de la agrimensura, el notariado, las ciencias jurídicas, los registros de la propiedad y la gestión territorial.

El Congreso Catastral del Bicentenario se realizará en el Hotel Costa Galana de Mar del Plata entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre.

El Consejo Profesional de Agrimensura (CPA) de la provincia de Buenos Aires organizará en Mar del Plata el Congreso Catastral del Bicentenario, una jornada que reunirá a especialistas de distintas disciplinas vinculadas con el territorio y la propiedad.

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El encuentro se desarrollará entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre en el Hotel Costa Galana, en el marco de los 200 años de la creación del Departamento Topográfico Argentino.

La actividad contará con la participación de profesionales de la agrimensura, el notariado, las ciencias jurídicas, los registros de la propiedad y organismos vinculados con la gestión territorial.

Los ejes del Congreso Catastral La agenda estará organizada en torno a tres ejes: Agrimensura Legal, Conjuntos Inmobiliarios y Regularización Dominial. El objetivo será impulsar el intercambio interdisciplinario y generar nuevos aportes técnicos sobre los desafíos que enfrenta el ordenamiento territorial.

El presidente del CPA bonaerense, Reinaldo Beain, señaló que el aniversario constituye una oportunidad para revisar la evolución del ordenamiento territorial argentino y analizar los desafíos vinculados con la planificación urbana, la seguridad jurídica y la regularización del hábitat.

El congreso también permitirá repasar el origen de las instituciones vinculadas con la actividad catastral en el país. En particular, se recordará la creación, en 1826, del Departamento General de Topografía y Estadística, organismo que tuvo un papel central en el desarrollo de la cartografía y en la validación de mensuras.

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