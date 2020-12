Simple: una propuesta "práctica" de Gerónimo Frigerio sobre cómo se puede sacar a América Latina de su problema estructural No es fácil convencernos de que podemos terminar con la pobreza estructural. No lo era antes, y no lo es ahora, atravesados por los efectos de una pandemia tremendamente nociva en lo social y en lo económico, con muchos puntos en común con las grandes guerras globales. Simple, el libro que Sudamericana pondrá en la calle los próximos días, tiene los argumentos que desmienten la condena de todos los pueblos latinoamericanos a ser pobres.