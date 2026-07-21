Nicolás Otamendi, el subcapitán de la "vieja guardia" que hizo historia con Scaloni, se retiró de la Selección tras 17 años

La final perdida ante España significó el cierre de una era para el central argentino vistiendo la camiseta nacional. Jugó cuatro mundiales y fue cuatro veces campeón con su país.

Diego Maradona fue el primero en confiar en él para vestir la celeste y blanca, y si no fuera por aquel momento del 20 de mayo de 2009, cuando un joven de 21 años que jugaba en Vélez debutaba en la Selección Argentina, no se podrían explicar los logros de la Albiceleste en los último años. Nicolás Otamendi fue una de las claves de todos los triunfos del ciclo de Lionel Scaloni.

Este domingo en la derrota ante España en la final del Mundial 2026 , “Ota” jugó su último partido con la selección. El año pasado ya había adelantado que el partido amistoso ante Venezuela disputado en octubre de 2025 sería su último encuentro oficial en el país “si no hay otro”.

“ ¿Cómo haces para reemplazar a Otamendi cuando no esté? Imposible ”, declaró Scaloni en una entrevista a principios de junio. “Tenes que intentar, desde otro aspecto, buscar otro tipo de jugadores, otra manera de jugar. Pero es imposible reemplazar a esos jugadores ”, agregó.

El “General” no será difícil de reemplazar solo por sus cualidades dentro de la cancha, sino por su trayectoria, experiencia y obstáculos que tuvo que enfrentar con la selección. Debutó en un amistoso contra Panamá en 2009 en el que incluso fue titular en un equipo conformado por futbolistas que competían en la liga local.

Maradona confió en él y lo citó para las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 y para el Mundial . En esa Copa del Mundo, el técnico lo hizo jugar de lateral derecho en su esquema.

Siete entrenadores pasaron por el banco durante la carrera de Otamendi en el conjunto nacional. Con Sergio Batista no tuvo muchas oportunidades. Para el Mundial de 2014, Alejandro Sabella prefirió a futbolistas como Ezequiel Garay, Federico Fernández, Hugo Campagnaro, Martín Demichelis, José María Basanta y Marcos Rojo, y no lo tuvo en cuenta.

Con Gerardo Martino, el central recuperó terreno y jugó como titular las Copas América de 2015 y 2016, que terminaron ambas con el segundo puesto de Argentina ante Chile. Luego con Edgardo Bauza y Jorge Sampaoli mantuvo la titularidad y vivió la eliminación en octavos ante Francia en Rusia 2018. Con Lionel Scaloni al mando vivió algunos de los momentos más gloriosos de la historia de Selección argentina.

Fue campeón de la Copa América 2021 tras ganarle 1-0 a Brasil en el Maracaná, en un torneo que se iba a jugar en Argentina pero que tuvo que mudar su sede por la pandemia de COVID-19. En 2022, ganó la Finalissima ante Italia y el Mundial en una final épica que se definió por penales frente a Francia. Dos años después, volvería a levantar un título, otra Copa América en un torneo que arrancó como titular pero que alternó el puesto con Lisandro Martínez.

Nicolás Otamendi ganó dos Copas Américas, un Mundial y una Finalissima con la Selección argentina. FIFA

La postal de la copa obtenida en 2024 fue que, al momento de alzarla, Lionel Messi invitó a Ángel Di María, que había jugado su última competencia oficial con la selección, y a Nicolás Otamendi para que lo acompañaran a levantar la copa. Los tres futbolistas sobrevivientes de la “vieja guardia” que vivieron de los peores momentos del conjunto nacional tanto futbolísticos como mediáticos.

Pese a ser un jugador histórico en Argentina, siempre supo el lugar que tenía que ocupar y cómo pasarle el mando a las generaciones futuras. Primero a Cristian Romero, su compañero de zaga en Qatar, y luego a Lisandro Martínez, quien fue el central titular durante esta Copa del Mundo en el lugar de Otamendi. Líder inquebrantable dentro de la cancha, impone seguridad, alma y fiereza.

Los números de Nicolás Otamendi con la Selección argentina

Desde su debut hace 17 años con la celeste y blanca, Otamendi jugó 139 partidos oficiales y participó en cuatro Mundiales (2010, 2018, 2022 y 2026), cinco Copas América (2015, 2016, 2019, 2021 y 2024), una Finalissima en 2022 y los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, es el único defensor argentino en disputar tantas Copas del Mundo.

En esas apariciones sumó ocho goles en total. Uno de ellos será recordado eternamente porque con un cabezazo, que sentenció un 1-0, Argentina se convirtió en el primer país en ganarle a Brasil de local en el Maracaná por Eliminatorias.

Otamendi no necesitó ovaciones ni figurar en primera plana para ser parte de la historia grande de su país. En este nuevo ciclo que se presente para la Selección, Argentina deberá buscar una respuesta a la pregunta de Scaloni: “¿Cómo haces para reemplazar a Otamendi cuando no esté?”.