ANMAT prohibió una marca de limpiador de hornos y parrillas y ordenó retirarlo del mercado

El organismo vetó la comercialización, distribución y uso de todos los lotes de un producto de la marca Max Aroma tras detectar que era vendido pese a encontrarse inhibido. Además, inició un sumario sanitario contra la firma fabricante y su director técnico.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de un producto para la limpieza de hornos y parrillas de la marca Max Aroma, al tiempo que dispuso la apertura de un sumario sanitario contra la empresa responsable y su director técnico.

La medida fue oficializada este miércoles mediante la Disposición 3351/2026 publicada en el Boletín Oficial y alcanza a todos los lotes del producto rotulado como “Max Aroma, LIMPIAHORNOS Y PARRILLAS. Limpia en frío hornos y parrillas”.

Según explicó el organismo, la investigación se inició a partir de una consulta sobre la legitimidad del producto realizada ante el área de fiscalización de domisanitarios. Tras analizar la documentación correspondiente, la ANMAT determinó que el producto había sido inscripto originalmente por la firma MAX AROMA de Blas Parra como un domisanitario de riesgo 1, aunque posteriormente el registro fue inhibido al verificarse que correspondía a una categoría de riesgo 2.

Durante las actuaciones, los inspectores constataron además que una muestra del producto había sido elaborada con posterioridad a la fecha en que la empresa fue notificada de la inhibición. Ante esa situación, la firma fue convocada por las autoridades sanitarias y reconoció que el producto cuestionado era de su elaboración.

A raíz de esa constatación, la empresa fue intimada a retirar la mercadería del mercado. De acuerdo con la disposición, ese proceso continúa bajo seguimiento técnico dentro del sistema de retiros de productos de la ANMAT .

El organismo señaló que la prohibición busca proteger a potenciales compradores y usuarios frente a un producto cuya situación regulatoria no se encontraba habilitada. Por ese motivo, la restricción alcanza tanto a la venta en comercios físicos como a las plataformas de comercio electrónico.

Además, la disposición instruye un sumario sanitario contra la firma MAX AROMA de Blas Parra y contra su director técnico, Alberto Fernando Videla Hubscher, por presuntos incumplimientos de la normativa que regula la inscripción y comercialización de productos domisanitarios.

La resolución también dispone comunicar la medida a las autoridades sanitarias de todo el país y a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, para que tome intervención en el marco de sus competencias.

La disposición lleva la firma del administrador nacional de la ANMAT, Luis Eduardo Fontana, y entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.