Mejorar la eficiencia, el desafío de los sistemas de salud en la pospandemia

Pero una correcta racionalización de recursos no puede realizarse solamente de manera particular, en cada centro de salud. Debemos repensar a nivel regional las capacidades instaladas para no duplicar esfuerzos y contar con información actualizada acerca de las patologías que en cada lugar se presentan con mayor intensidad. De este modo, colaborativo, podremos identificar qué abordaje necesitamos en cada región y evaluar alternativas disponibles.

Para el caso de Argentina en particular, los esfuerzos deberán estar abocados a encontrar una adecuada respuesta a cómo satisfacer la demanda de prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas como las cardiológicas, la diabetes o las oncológicas. Dadas las condiciones actuales del mercado, estas patologías, que en el país representan alrededor del 50% de las consultas (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2018), solo podrán ser atendidas de manera a partir del incentivo a las inversiones internacionales.

La información y el capital humano están disponibles y si somos inteligentes en administrarlos, estaremos en condiciones de brindar a los ciudadanos el servicio de salud que requieren, garantizando la sostenibilidad del sistema.

