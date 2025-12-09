El Congreso que se viene: los desafíos de Javier Milei frente a un ambiente menos hostil

Si bien el gobierno de La Libertad Avanza tendrá mayor peso parlamentario con el recambio legislativo, deberá negociar con gobernadores y dialoguistas. De lo contrario, su agenda reformista podría quedar a mitad de camino.

Javier Milei tendrá un Congreso menos hostil en el segundo tramo de su mandato . Gracias al triunfo –inesperado– en las elecciones del 26 de octubre, La Libertad Avanza (LLA) triplicó sus bancas en el Senado y las duplicó en Diputados . Aun así, el Presidente no contará con mayoría en ninguna de las dos Cámaras. Requerirá del acompañamiento de los gobernadores “afines” para llevar adelante su agenda reformista . El rol de Patricia Bullrich y de Martín Menem, junto con Diego Santilli, serán decisivos. La gran duda es si el Gobierno logrará fisurar Unión por la Patria (UP) para ampliar sus márgenes de negociación.

El apoyo popular que recibió el partido de los hermanos Milei en octubre pasado le dio una bocanada de aire fresco al Gobierno. Tras meses de derrotas aplastantes en el Congreso, La Libertad Avanza logró crecer en números , lo que le permitirá dejar atrás una debilidad parlamentaria nunca antes vista, al menos desde el regreso de la democracia.

Pero no solo eso: los resultados de la elección se polarizaron a tal punto que las fuerzas del centro quedaron reducidas a la mínima expresión . Y los espacios que quedaron en pie están en shock. En este contexto, les resulta difícil pararse frente a un Gobierno que acaba de ser ratificado en las urnas pese a los escándalos de corrupción y hasta los vínculos con el narcotráfico que salieron a la luz en la recta final de la campaña.

Como fuere, LLA olió sangre y aprovechó para impulsar el primer tramo de reformas que prometió. Y, para colmo, logró frenar hasta el recambio legislativo la sanción del Presupuesto. La “ley de leyes” funcionará como moneda de cambio para los mandatarios provinciales: fondos a cambio de votos .

El clima de triunfo que se vive por estos días en la Casa Rosada se asemeja al de diciembre de 2023, cuando Milei ganó el balotaje y pretendió que el Congreso se rindiera a sus pies . En un primer momento, logró el acompañamiento —con límites y matices— de los “bloques del medio” y sumó al PRO como un aliado “incondicional”.

Con el correr de los meses, el oficialismo acumuló enemigos y derrotas legislativas. Hubo dos motivaciones que impulsaron las avanzadas parlamentarias. Por un lado, el enojo de los gobernadores con Karina Milei, que desplegó su partido en las 24 provincias, enfrentándose (en casi todos los distritos) a los mandatarios que pretendía que —en paralelo— acompañaran al Gobierno en el Congreso, tal cual habían hecho durante los primeros meses del 2024.

Por otro, esos mismos mandatarios provinciales se aferraron a ciertos proyectos que atentaban —en palabras de Milei— contra el equilibrio fiscal, para presionar al Ejecutivo a que cumpla con los fondos y obras que les había prometido a cambio de esos votos.

Por estos días, parece que el Gobierno se encamina a aplicar el mismo modus operandi. En las filas oficialistas dan por descontado que sumarán los votos necesarios para avanzar con las reformas laborales y del Código Penal. Pero, una vez más, los gobernadores reclaman lo que consideran que les corresponde. Empiezan a mandarle mensajes al Gobierno para que les dé una respuesta. Por ahora, no ven cambios en la letra chica del proyecto del Presupuesto 2026.

Milei jura diputados 6 Casa Rosada

En otras palabras, si Milei vuelve a ignorar los reclamos de los gobernadores, aún estando más cerca del quorum propio en ambas Cámaras, se le complicará para sancionar las leyes que tanto prometió.

En el Senado estará a 17 bancas del quorum propio y en Diputados, a 34. Es por esto que el rol de Martín Menem en la Cámara baja y de Patricia Bullrich en la alta, así como Diego Santilli como el interlocutor entre la Rosada y los gobernadores será decisivo. Estarán a cargo de trabar los acuerdos y reunir las voluntades necesarias para que las leyes avancen. Pero, los tres están a merced de la firma de terceros, ya sea la de Milei o la de Luis Caputo, ministro de Economía.

Divide y reinarás

En el corto plazo, a estos tres dirigentes parecería habérseles encomendado otra tarea. Por un lado, robustecer las filas propias en el Congreso. Por otro, dividir a la oposición. Desde el triunfo del 26 de octubre a la fecha, la Cámara baja sumó más de una decena de bancas entre la incorporación de los “radicales con peluca” y los bullrichistas. Es más, se hizo de la primera minoría.

En tanto, en el Senado, Bullrich ni siquiera había jurado cuando incorporó la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, que llegó al Senado de la mano del PRO. Y repatrió al formoseño Francisco Paoltroni.

Gobernadores Milei Javier Milei se reunió con una veintena de gobernadores para iniciar su fase "dialoguista".

En tanto, “el Colo” siguió reuniéndose con los gobernadores. Entre ellos, el catamarqueño Raúl Jalil, que sacó los pies del plato de Unión por la Patria y armó su propio bloque: Elijo Catamarca. En el Senado: si bien está bajo el paraguas de UP, su senador, Guillermo Andrada, forma parte de un bloque de cuatro llamado Convicción Federal.

Ahora bien, si el Gobierno vuelve a perder el apoyo de los gobernadores y estos se vuelven a ubicar en la vereda de enfrente, Milei tiene un as bajo la manga. A diferencia de sus dos primeros años de mandato, en el segundo tramo contará con el tercio propio en Diputados (y está al filo de reunirlo en el Senado). Es decir, tendrá el número mágico para blindar cualquier veto presidencial.

De todas maneras, legislar otros dos años a fuerza de vetos y DNU va a contramano de las exigencias del gobierno de Donald Trump, quien, vía Barry Bennet (asesor del presidente de los Estados Unidos), pidió un "gobierno de coalición".

Con la puesta en marcha de las sesiones extraordinarias, el Presidente se someterá a su primera prueba de fuego: será durante el debate del Presupuesto 2026. Allí se podrá comprobar si Milei pasó a la fase dialoguista o si mantiene su postura de "a todo o nada" en la que será la segunda parte de su mandato.

El camino que elija, seguramente, definirá su suerte en 2027.