Aperitivo de arteBA: subastan dos piezas de una obra de De la Vega

Cuando aparece una obra cumbre del arte, los conocedores saben que surge el deseo de poseerla y, a partir de allí, el dinero para acceder a ella siempre sale de algún lado. Durante un almuerzo en el Hotel Duhau, la presidenta de la Fundación arteBA, Larisa Andreani, la directora, Lucrecia Palacios Hidalgo, y la gerenta de comunicación, Maia Güemes, señalaron que, este año, más que nunca, dada la situación económica del país, deberían presentar obras sumamente atractivas para tentar a los compradores. En este sentido, todavía está fresco el recuerdo de la batalla librada y perdida en arteBA por Eduardo Costantini, cuando todavía presidía el Malba, por una pintura excepcional de Jorge de la Vega que durante años estuvo enrollada, en manos de alguien que, es evidente, no la valoraba. Y justamente, dos piezas del “Rompecabezas” de De la Vega, un ícono del Malba, se rematarán el viernes 30, una semana antes de que arteBA estrene el escenario del Centro Costa Salguero. Desde luego, teniendo en cuenta de que el Malba tiene 17 piezas y el “Rompecabezas” original contaba con 30, no es aventurado deducir que los Amigos del Museo o su ex presidente estarán atentos a lo que pase en Christie’s con las pinturas provenientes de la colección de Guido y Nelly Di Tella. El precio estimado, entre 250.000 dólares y 350.000, es bajo. Marca la durísima realidad de nuestro arte: la cotización es pobre si se coteja con el mercado de Uruguay o Brasil, entre otros, en permanente suba.