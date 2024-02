Argentina alcanzó en enero superávit comercial con Brasil por segundo mes consecutivo

Argentina comerció con Brasil u$s 1.564 millones en enero, y obtuvo un superávit de u$s 29 millones, en el segundo mes consecutivo de balanza positiva, de acuerdo al Informe de Comercio Bilateral de la Cámara Argentina de Comercio.

Los resultados del mes registraron una balanza total de u$s 1.564 millones en enero, un 15,6% inferior al valor obtenido en igual período de 2023, cuando había sido de u$s 1.852 millones.

Las ventas argentinas a Brasil cayeron en enero de 2024 un 3,2% con respecto a enero de 2023 (décimo mes consecutivo de baja) al sumar u$s 796 millones, mientras que las importaciones desde aquel destino fueron de u$s 768 millones y mostraron una baja interanual del 25,4%.

La caída interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil correspondió principalmente a la baja de polímeros de etileno, motores de pistón y sus partes, propano y butano licuado y cebada no molida.

En tanto, la baja interanual de las importaciones argentinas fue del 25,3% interanual y se explicó principalmente por la baja de vehículos automotores de pasajeros, partes y accesorios de vehículos automotores, papel y cartón, tubos y perfiles huecos y accesorios para tubos de hierro, combustibles de petróleo y minerales bituminosos, entre otros.

Argentina es el cuarto mayor proveedor de Brasil

Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (u$s 5062 millones), Estados Unidos (u$s 3187 millones) y Alemania (u$s 1093 millones).

A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó quinta, detrás de China, Hong Kong y Macao (u$s 7769 millones), Estados Unidos (u$s 3431 millones), Singapur (u$s 1213 millones) y Holanda (u$s 869 millones).