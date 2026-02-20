La Corte Suprema de EEUU anuló los aranceles de Donald Trump

La decisión del máximo tribunal representa un revés clave para la Casa Blanca, que había utilizado esa herramienta legal como sustento para imponer gravámenes masivos a productos importados.

Trump convirtió los aranceles en una pieza estratégica tanto de política económica como de negociación internacional.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este viernes los aranceles generalizados que el presidente Donald Trump había aplicado bajo una ley pensada para emergencias nacionales, en un fallo que limita el alcance de su poder ejecutivo y que promete tener impacto directo en la economía global.

La decisión del máximo tribunal representa un revés clave para la Casa Blanca, que había utilizado esa herramienta legal como sustento para imponer gravámenes masivos a productos importados. La norma invocada estaba concebida para situaciones extraordinarias vinculadas a la seguridad nacional, pero fue empleada por la administración Trump como parte central de su política comercial.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump convirtió los aranceles en una pieza estratégica tanto de política económica como de negociación internacional. Los gravámenes fueron el eje de una nueva fase de la guerra comercial que tensó la relación con socios tradicionales y profundizó la fragmentación del comercio global.

El fallo de la Corte pone en cuestión una de las interpretaciones más amplias que la Casa Blanca había hecho sobre sus atribuciones en materia comercial. En términos prácticos, la decisión podría obligar al Gobierno a desactivar parte del esquema arancelario vigente o a reformularlo bajo otras herramientas legales.

Durante los últimos meses, los aranceles habían impactado en mercados financieros, cadenas de suministro y decisiones de inversión a escala global. También generaron incertidumbre entre empresas estadounidenses que dependen de insumos importados y que trasladaron parte de esos mayores costos a precios.

Impacto fiscal y económico

Se proyectaba que el esquema arancelario impulsado por Trump generaría ingresos por billones de dólares en la próxima década para Estados Unidos, la mayor economía del mundo. Esa recaudación era presentada por la administración como un mecanismo para fortalecer las cuentas públicas y reducir la deuda.

Con la decisión judicial, ese escenario queda en revisión. Más allá de la discusión jurídica, el fallo introduce un factor de reconfiguración económica: podría aliviar presiones sobre importadores y consumidores, pero también abrir un período de transición regulatoria si el Ejecutivo intenta reemplazar los gravámenes con otras figuras previstas en la legislación comercial.

Repercusiones globales

La sentencia no solo afecta la política interna estadounidense. La economía mundial había ajustado expectativas en función del endurecimiento comercial impulsado por Washington. Socios estratégicos, economías emergentes y grandes exportadores industriales habían recalibrado sus flujos comerciales ante la nueva estructura de aranceles.

Ahora, la decisión de la Corte Suprema abre un escenario distinto. Si bien no implica necesariamente el fin de la estrategia proteccionista, sí marca un límite institucional claro al uso de facultades extraordinarias para redefinir la política comercial.

El fallo introduce una señal relevante para los mercados internacionales: el sistema de pesos y contrapesos en Estados Unidos vuelve a condicionar el alcance de medidas unilaterales con impacto global. En un contexto de alta sensibilidad financiera y tensiones geopolíticas, el pronunciamiento judicial podría convertirse en un punto de inflexión en la actual etapa de fragmentación del comercio mundial.