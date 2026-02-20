EEUU creció menos de lo esperado en el cierre de 2025 y aumenta la presión sobre la Fed

El crecimiento de Estados Unidos se enfrió en el tramo final de 2025 y quedó por debajo de las proyecciones, en un contexto de presión de Donald Trump para que la Fed recorte tasas y señales mixtas en la inflación.

La economía de Estados Unidos mostró una desaceleración mayor a la prevista en el último trimestre de 2025, según datos oficiales publicados este viernes, en lo que marca el cierre del primer año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

El Producto Interno Bruto (PBI) se expandió a una tasa anualizada de 1,4% entre octubre y diciembre , muy por debajo del 2,5% que esperaba el mercado, de acuerdo con el consenso relevado por MarketWatch. En tanto, el crecimiento acumulado de todo 2025 fue de 2,2% , también inferior al 2,8% registrado en 2024 .

Tras conocerse los datos, Trump atribuyó la desaceleración al prolongado cierre presupuestario que afectó a la administración federal el año pasado . “El cierre demócrata le costó a Estados Unidos al menos dos puntos del PIB” , escribió en su red Truth Social.

El mandatario volvió además a reclamar una baja de tasas a la Reserva Federal (Fed) y apuntó contra su presidente, Jerome Powell , por no avanzar con recortes más agresivos.

Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump viene exigiendo una política monetaria más expansiva para impulsar la actividad.

Menor gasto público y exportaciones explican el freno

Según el Departamento de Comercio, la desaceleración del cuarto trimestre reflejó principalmente:

Caídas en el gasto del gobierno

Menor dinamismo en las exportaciones

Desaceleración del consumo

El informe indicó que ese freno fue parcialmente compensado por un repunte en la inversión.

La cifra contrasta fuertemente con el crecimiento de 4,4% registrado en el tercer trimestre (julio-septiembre), lo que evidencia una pérdida clara de impulso hacia fin de año.

A lo largo de 2025, la economía estuvo sostenida principalmente por el consumo privado y las inversiones vinculadas a sectores estratégicos como la inteligencia artificial. Sin embargo, el menor poder adquisitivo de los hogares medios y bajos comenzó a notarse en los patrones de gasto, con mayor búsqueda de precios y migración hacia tiendas mayoristas.

Inflación más alta y señales de cautela en la Fed

En paralelo, otro informe oficial mostró que la inflación medida por el índice PCE, la métrica preferida por la Fed, subió 2,9% interanual en diciembre, levemente por encima del 2,8% esperado por el mercado y también por encima del dato previo.

Este repunte refuerza la expectativa de que la Fed mantenga una postura prudente en su próxima reunión del 17 y 18 de marzo.

Actualmente, las tasas de interés en Estados Unidos se ubican en un rango de 3,50% a 3,75%, y según la herramienta FedWatch, el mercado descuenta que se mantendrán en esos niveles en el corto plazo.

La Corte Suprema frenó los aranceles generalizados de Donald Trump

Los datos económicos se conocieron previo a que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara este viernes los aranceles generalizados que el presidente Trump había impuesto invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una norma pensada para situaciones de emergencia nacional.

El fallo representa un duro revés judicial para una de las herramientas más controvertidas de la política económica de Trump y tiene fuertes implicancias para la economía global, en medio de la guerra comercial que el mandatario impulsó tras su regreso a la Casa Blanca.

Según economistas del Penn-Wharton Budget Model, los gravámenes aplicados bajo la IEEPA habrían generado más de u$s175.000 millones en recaudación, monto que ahora podría quedar sujeto a reembolso tras la sentencia.

La Constitución estadounidense otorga al Congreso —y no al presidente— la facultad de imponer impuestos y aranceles. Trump fue el primer mandatario en utilizar la IEEPA para aplicar gravámenes de alcance casi universal sin aprobación legislativa, ampliando de forma agresiva los límites del poder ejecutivo.

Aunque algunos aranceles adicionales siguen vigentes bajo otras leyes, los aplicados mediante la IEEPA representaban cerca de un tercio de los ingresos totales por gravámenes del actual Gobierno.