Atención Scaloni: Austria podría perder a una pieza clave para el duelo con la Selección argentina

Un futbolista titular terminó con molestias tras el debut mundialista y su presencia en el próximo partido está bajo evaluación.

Austria aguarda los resultados de estudios médicos para conocer si podrá contar con uno de sus titulares ante Argentina.

Austria inició la preparación para su segundo partido en el Mundial 2026 con una preocupación importante . Luego de la victoria por 3-1 sobre Jordania , el cuerpo técnico quedó pendiente de la evolución de uno de sus habituales titulares, que terminó el encuentro con molestias físicas y deberá realizarse estudios para determinar si podrá estar disponible frente a la Selección argentina.

La inquietud surgió tras el estreno mundialista, cuando el futbolista sufrió un fuerte golpe durante una acción de juego . Aunque logró completar los 90 minutos , abandonó el campo con dolores que llevaron al departamento médico a iniciar una serie de evaluaciones para conocer la gravedad de la situación.

Se trata de Stefan Posch , lateral derecho del Mainz 05 y una de las piezas habituales en el esquema de Ralf Rangnick . El defensor terminó el encuentro con molestias en la mandíbula y quedó bajo observación médica mientras se esperan los resultados de los estudios complementarios.

Stefan Posch terminó el debut ante Jordania con dolores en la mandíbula y será sometido a nuevos estudios.

El médico del seleccionado austríaco, Michael Fiedler , explicó cuál es el panorama actual del jugador. “ Tiene dolor en la mandíbula inferior izquierda. Está de buen ánimo. Está previsto realizar una tomografía y, después del TAC, podremos dar una valoración más precisa ”, señaló. En Austria existe preocupación por una posible fractura , aunque por el momento no hay un diagnóstico definitivo.

El técnico de Austria ya piensa en alternativas

La eventual ausencia de Posch representaría un problema para el entrenador austríaco, que ya tuvo que afrontar la baja del mediocampista Christoph Baumgartner, uno de los jugadores más destacados del plantel. Por eso, mientras espera novedades médicas, el cuerpo técnico comenzó a evaluar distintas variantes.

Uno de los nombres que aparece como opción es Konrad Laimer, futbolista del Bayern Múnich, que ya ocupó el lateral derecho en otras etapas de su carrera. Sin embargo, fue titular en la mitad de la cancha durante el triunfo ante Jordania, por lo que su cambio de posición obligaría a modificar varias piezas dentro del equipo.

laimer Konrad Laimer aparece como la principal alternativa si Stefan Posch no logra recuperarse a tiempo.

Esa posibilidad también podría abrirle una oportunidad a Paul Wanner, joven mediocampista de 20 años que actualmente juega en el PSV de Países Bajos. El cuerpo técnico analiza todos los escenarios posibles mientras aguarda una definición sobre el estado físico del defensor.

La cuenta regresiva para el choque con Argentina

Más allá de la incertidumbre, Austria llega al partido frente a la Albiceleste después de un debut exitoso y con la intención de dar un paso importante hacia la clasificación. Sin embargo, las próximas horas serán decisivas para saber si podrá contar con una de sus piezas más importantes en defensa.

Además, Marcel Sabitzer continúa realizando un plan de recuperación individual tras el desgaste acumulado en la primera fecha, aunque no corre riesgo su presencia en el próximo compromiso.

El encuentro entre Argentina y Austria se disputará el próximo lunes desde las 14:00 (hora argentina) en el estadio de Dallas, donde ambos seleccionados buscarán acercarse a los 16avos de final del Mundial 2026.