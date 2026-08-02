Las 5 propiedades más caras de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Gracias a los clubes en los que jugó, el astro y su pareja cuentan con varias mansiones repartidas a lo largo de Europa.

El éxito de CR7 fue clave para poder hacerse con estas lujosas mansiones.

Cristiano Ronaldo tiene una de las carreras más importantes del fútbol y su éxito también quedó reflejado en las propiedades que fue adquiriendo con el paso de los años. Mansiones con piscinas privadas, gimnasios, jardines y espacios pensados para el descanso forman parte de la vida del portugués fuera de las canchas.

El delantero comenzó su relación con Georgina Rodríguez en 2016 y, desde entonces, la modelo nacida en argentina lo acompañó en distintas etapas de su carrera. Juntos formaron una familia con cinco hijos y sumaron casas en algunos de los lugares donde CR7 desarrolló su trayectoria.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez cuentan con propiedades en distintos países , muchas de ellas relacionadas con los momentos más importantes de la carrera del futbolista. Algunas fueron elegidas durante sus etapas en clubes como Real Madrid y Juventus, mientras que otras funcionan como lugares de descanso para la familia.

La pareja, comprometida desde el año pasado, cuenta con varias mansiones en distintos puntos de Europa.

Entre las casas más conocidas aparecen una mansión en Madrid , una espectacular vivienda en Portugal , una residencia en Italia y una propiedad en Marbella donde suelen pasar sus días libres.

Durante sus años en el Real Madrid , Cristiano Ronaldo eligió La Finca como una de sus residencias en España . La zona, ubicada en Pozuelo de Alarcón, es conocida por la privacidad que ofrece y por haber sido elegida por distintas figuras del deporte y el espectáculo.

El jugador y la modelo residen actualmente en Arabia Saudita, pero suelen tener distintos lugares para pasar sus vacaciones.

La vivienda cuenta con varios espacios destinados al descanso y al entrenamiento: tiene piscina, gimnasio, jardines y zonas exteriores. La propiedad fue una de las más conocidas del futbolista durante su etapa en el club español.

Quinta da Marinha

En Cascais, Portugal, se encuentra una de las casas más llamativas de la familia. La vivienda fue construida con una gran superficie y cuenta con distintos espacios pensados para combinar la vida diaria con momentos de descanso.

Tiene piscina interior y exterior, gimnasio, spa, sala de cine, pista de tenis y un amplio garaje. Su valor estimado ronda los u$s25 millones y se convirtió en una de las grandes construcciones de CR7 en su país natal.

Madeira

En Funchal, la ciudad donde nació Cristiano Ronaldo, se encuentra una vivienda que tiene un significado especial para el futbolista por su relación con Portugal. La casa, valorada en u$s9,7 millones, fue construida a partir de un antiguo edificio que fue transformado para convertirse en una residencia de lujo.

La propiedad tiene varios niveles, piscina en la terraza, piscina interior, dos gimnasios y un garaje subterráneo. Además, su ubicación permite disfrutar de vistas sobre la isla de Madeira.

Turín

La llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus en 2018 también implicó un cambio de residencia. En Turín, el futbolista eligió un lugar formado por dos viviendas conectadas entre sí, algo que le permitió contar con más espacio y privacidad durante su etapa en Italia.

El complejo cuenta con jardín, piscina y una zona destinada al entrenamiento. Allí vivió junto a su familia mientras disputaba sus temporadas en la liga italiana.

Marbella

Después de una temporada de fútbol, Marbella aparece como uno de los destinos elegidos por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez para descansar. La zona española funciona como un lugar para alejarse de la competencia y pasar tiempo en familia.

La propiedad, valorada en aproximadamente u$s1.6 millones, cuenta con piscina, gimnasio y espacios exteriores, además de permitirle mantener su rutina de entrenamiento incluso durante los períodos con el fútbol parado, ya que equipó el lugar para vacacionar con aparatos para trabajar su físico.