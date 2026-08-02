Lula da Silva va por un cuarto mandato en Brasil y reafirma su vigencia electoral con 80 años + Agregar ámbito en









El líder del Partido de los Trabajadores inicia este domingo la campaña para las elecciones de octubre con un discurso centrado en la defensa de la soberanía nacional frente a la administración de Donald Trump.

Luiz Inácio Lula da Silva. F24

A sus 80 años, Luiz Inácio Lula da Silva confirmó su búsqueda de la reelección en las presidenciales de octubre. El líder izquierdista será proclamado candidato en una convención de su Partido de los Trabajadores en San Pablo, el centro económico de Brasil. Será la séptima vez que se presenta a la presidencia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Su rival será Flávio Bolsonaro, senador de 45 años e hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, quien está preso por intentar dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 contra Lula.

La campaña arranca marcada por la tensión con Estados Unidos. Donald Trump es aliado de la familia Bolsonaro y ya apoyó a otros candidatos en América Latina. En julio, Washington aplicó dos rondas de aranceles a productos brasileños, acusando al país de prácticas comerciales desleales. Ya en 2025 había impuesto otros gravámenes, como represalia por el juicio contra Jair Bolsonaro.

Frente a esta presión, Lula prometió una "guerra de la verdad contra la mentira" y acusó a Flávio Bolsonaro de ser un "traidor a la patria" por, según él, alentar a Estados Unidos a golpear la economía brasileña.

El politólogo Leonardo Paz, de la Fundación Getúlio Vargas, explicó a la AFP que hablar de "soberanía" le resulta conveniente a Lula: en un momento de baja popularidad, le permite señalar a un enemigo externo y desviar las críticas por los problemas internos.

Lula da Silva buscará la reelección en Brasil frente a Flávio Bolsonaro, en una campaña marcada por la tensión con EEUU. Cómo llega Lula Da Silva en las encuestas Según el instituto Datafolha, Lula lidera la intención de voto para una eventual segunda vuelta con 48%, contra 43% de Flávio Bolsonaro. A pesar de varias crisis políticas, el candidato de derecha se mantiene firme, en una campaña polarizada que recuerda a la de 2022, cuando Lula ganó por un margen mínimo. El mandatario puede mostrar como logros un crecimiento económico sólido y niveles de empleo récord, aunque el aumento del costo de vida y el déficit fiscal preocupan a los brasileños. También enfrenta críticas en el tema de seguridad pública, una de las principales preocupaciones de los votantes en un país donde el crimen organizado controla barrios enteros. La corrupción es otro punto sensible para ambos candidatos. Por un lado, se investiga si Bolsonaro pidió dinero a un banquero acusado de una megaestafa para financiar una película sobre su padre. Por otro, esta semana se abrió una investigación contra "Lulinha", hijo de Lula, sospechado de corrupción y tráfico de influencias en gestiones ante el Ministerio de Salud.