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18 de junio 2026 - 09:15

Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del jueves 18 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

La segunda fecha del Mundial 2026 se pondrá en marcha con los partidos de los Grupos A y B y varios equipos obligados a sumar puntos.

La segunda fecha del Mundial 2026 se pondrá en marcha con los partidos de los Grupos A y B y varios equipos obligados a sumar puntos.

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La actividad continuará este jueves con cuatro encuentros que pueden empezar a definir el futuro de varios seleccionados en la fase de grupos.

La fase de grupos entra este jueves en una instancia decisiva con el inicio de la segunda fecha. Después de una primera jornada cargada de sorpresas, goleadas y partidos muy parejos, los equipos empiezan a jugar con la calculadora en la mano, ya que un triunfo puede dejarlos a un paso de los 16avos de final, mientras que una derrota puede complicar seriamente sus aspiraciones.

La actividad comenzará con el duelo entre República Checa y Sudáfrica por el Grupo A. Más tarde, Suiza se medirá con Bosnia y Herzegovina por el Grupo B. Luego será el turno de Canadá ante Qatar, en un encuentro clave para ambos seleccionados, mientras que la jornada se cerrará con uno de los partidos más atractivos del día, el cruce entre México y Corea del Sur, dos equipos que ganaron en su estreno y que podrían encaminar su clasificación con otra victoria.

La jornada del miércoles marcó el cierre de la primera fecha con cuatro encuentros. Portugal no pasó del empate 1-1 ante República Democrática del Congo, mientras que Inglaterra derrotó 4-2 a Croacia con una gran actuación de Harry Kane y Jude Bellingham. Además, Ghana superó 1-0 a Panamá y Colombia venció 3-1 a Uzbekistán, resultados que comenzaron a perfilar el panorama de varios grupos de cara a una segunda fecha que promete ser determinante.

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Canadá le negó la visa a una figura de Costa de Marfil y pierde a un titular

elye wahi

Costa de Marfil sufrió un inesperado contratiempo de cara a su segundo partido en el Mundial 2026. El delantero Elye Wahi, una de las piezas habituales del equipo titular, no podrá ingresar a Canadá debido a problemas relacionados con la documentación migratoria, por lo que deberá permanecer en Estados Unidos mientras el resto de la delegación continúa su participación en el torneo.

La situación fue confirmada por la Federación Marfileña de Fútbol, que explicó que las autorizaciones necesarias para que el futbolista pudiera entrar al país no fueron obtenidas a tiempo. Ante las especulaciones que surgieron en las últimas horas, la entidad aclaró que no recibió ninguna notificación oficial sobre procedimientos judiciales o administrativos contra el jugador y remarcó que el inconveniente responde únicamente a cuestiones vinculadas con los requisitos de ingreso a Canadá.

La ausencia de Wahi representa una baja sensible para Costa de Marfil, que afrontará el próximo encuentro sin uno de sus principales referentes ofensivos. Mientras intenta resolver su situación migratoria, el delantero permanecerá en Estados Unidos a la espera de novedades. La federación, además, le brindó públicamente su respaldo y aseguró que sigue siendo un jugador importante dentro del seleccionado marfileño.

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Ghana golpeó en el último segundo, venció a Panamá y arrancó el Mundial 2026 con una victoria clave

Ghana Panama

Ghana debutó con triunfo en el Mundial 2026 al derrotar por 1 a 0 a Panamá en Toronto, por la primera fecha del Grupo L. Cuando todo parecía encaminado a un empate, Caleb Yirenkyi apareció en el último suspiro del partido y le dio a los africanos tres puntos fundamentales.

El conjunto panameño fue protagonista durante gran parte del encuentro y generó las situaciones más claras para abrir el marcador, aunque volvió a mostrar problemas para concretar las oportunidades que construyó.

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Quién juega hoy en el Mundial 2026: México y Corea del Sur van en busca de la clasificación, en otra jornada a puro fútbol

seleccion de mexico
Ante su gente, México ganó y es puntero en la Zona A.

Ante su gente, México ganó y es puntero en la Zona A.

El Mundial 2026 continuará este jueves 18 de junio con una jornada determinante para los grupos A y B. Tras los debuts de las ocho selecciones, llegará el turno de la segunda fecha: Chequia jugará ante Sudáfrica, Suiza se enfrentará a Bosnia y Herzegovina, Canadá hará lo propio con Qatar y México cerrará el día frente a Corea del Sur. Los equipos buscarán encaminar su clasificación a los 16avos de final.

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Colombia goleó a una dura Uzbekistán en su estreno mundialista

Daniel munoz colombia uzbekistan

Colombia derrotó a Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo goleó 3 a 1 en el estadio Azteca y sumó tres puntos clave en el Grupo K.

Desde el comienzo, el conjunto cafetero asumió el protagonismo y buscó imponer condiciones ante un rival que apostó a replegarse cerca de su área y salir rápido de contragolpe.

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