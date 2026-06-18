Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del jueves 18 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

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Canadá le negó la visa a una figura de Costa de Marfil y pierde a un titular

elye wahi

Costa de Marfil sufrió un inesperado contratiempo de cara a su segundo partido en el Mundial 2026. El delantero Elye Wahi, una de las piezas habituales del equipo titular, no podrá ingresar a Canadá debido a problemas relacionados con la documentación migratoria, por lo que deberá permanecer en Estados Unidos mientras el resto de la delegación continúa su participación en el torneo.

La situación fue confirmada por la Federación Marfileña de Fútbol, que explicó que las autorizaciones necesarias para que el futbolista pudiera entrar al país no fueron obtenidas a tiempo. Ante las especulaciones que surgieron en las últimas horas, la entidad aclaró que no recibió ninguna notificación oficial sobre procedimientos judiciales o administrativos contra el jugador y remarcó que el inconveniente responde únicamente a cuestiones vinculadas con los requisitos de ingreso a Canadá.

La ausencia de Wahi representa una baja sensible para Costa de Marfil, que afrontará el próximo encuentro sin uno de sus principales referentes ofensivos. Mientras intenta resolver su situación migratoria, el delantero permanecerá en Estados Unidos a la espera de novedades. La federación, además, le brindó públicamente su respaldo y aseguró que sigue siendo un jugador importante dentro del seleccionado marfileño.