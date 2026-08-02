En La Libertad Avanza tantean a Diego Santilli de candidato para CABA y hay alarma en el PRO

La guerra fría entre La Libertad Avanza y el PRO por la disputa de la Ciudad de Buenos Aires abre un nuevo e inquietante capítulo. En medio de las negociaciones y las señales cruzadas entre ambos bandos, en Casa Rosada ahora analizan la posibilidad de que Diego Santilli sea candidato a Jefe de Gobierno porteño en 2027.

Luego de la caída de Manuel Adorni, principal referente de LLA en CABA hasta que detonaron las denuncias por enriquecimiento ilícito, los libertarios sufrieron un vacío político en el distrito donde Pilar Ramírez es la jefa del partido bajo la tutela de Karina Milei . Esa falta de un liderazgo libertario nítido en la Ciudad fue aprovechada por el PRO para reflotar la posibilidad de un acuerdo electoral en 2027, un escenario que en el gobierno nacional no descartan pero que ni el Presidente ni su hermana terminan de digerir.

Por eso, y a la espera de que se defina el calendario electoral en la provincia de Buenos Aires, en el gobierno nacional no descartan la posibilidad de que Santilli sea candidato a jefe de gobierno porteño . Una maniobra que sirve tanto para negociar un eventual acuerdo de unidad con el PRO de Mauricio Macri no sólo en CABA sino también a nivel nacional. Más teniendo en cuenta el sorprendente lanzamiento a presidente por de Hernán Lacunza, exministro de Economía del último tramo de la gestión Cambiemos, cuando el dólar se devaluó casi un 400%.

En La Libertad Avanza tomaron nota de los gestos bélicos emitidos desde el PRO en el inicio de la campaña electoral para 2027 . También María Eugenia Vidal salió a clamar por una candidatura presidencial de Macri para competir con Milei. Y hasta avaló la postulación suplente de Lacunza en el caso de que el jefe del PRO no sea candidato. “Si Mauricio no quiere, me parece muy bien. Tiene vocación, en buena hora, el PRO tiene que tener un candidato a presidente propio”, advirtió la ex gobernadora.

En ese contexto, y bajo esa lógica casi de ajedrez político entre LLA y el macrismo con la Ciudad como centro de disputa de cara al 2027, emerge en Casa Rosada la opción de que Santilli sea candidato a jefe de gobierno porteño . Es que Macri amaga con tener un candidato presidencial propio para herir la reelección de Milei y poder así negociar un acuerdo que blinde la Ciudad para Jorge Macri. La respuesta de LLA para tensar esa posibilidad sería instalar la posibilidad de que Santilli se postule en la Ciudad, un dirigente con pasado en el PRO y experiencia en la gestión porteña.

La hazaña de Diego Santilli

El actual jefe de gabinete viene de encabezar la boleta de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en el acuerdo que sellaron libertarios y macristas en 2025. Y, tras reemplazar a Jose Luis Espert al tope de la boleta, revirtió una derrota de casi 14 puntos ante el peronsimo en el principal distrito electoral del país. Esa hazaña electoral en el bastión electoral más poderoso del PJ lo había posicionado de manera natural como virtual candidato a gobernador de la provincia.

Sin embargo, las mediciones adversas en las encuestas para La Libertad Avanza, a partir del impacto negativo del actual modelo económico en el conurbano bonaerense, castigado por la caída del consumo, el cierre de pymes, fábricas y el derrumbe del empleo formal, abrieron un interrogante sobre la conveniencia de exponer a Santilli a ese escenario adverso. En especial, si Axel Kicillof termina desdoblando el calendario electoral y convoca para la elección a gobernador de manera separada del comicio nacional.

En un escenario del elección desdoblada, las chances del peronismo crecerían en la provincia de Buenos Aires, más teniendo en cuenta el antecedente del 7 de septiembre de 2025 cuando con el 47,28% de los votos, Fuerza Patria se impuso en seis secciones electorales, mientras que La Libertad Avanza, con el 33,7%, solo ganó en la quinta y en la sexta. Si Santili se termina mudando a la Ciudad, donde ya cinta con experiencia como vice jefe de gobierno y ex Ministro de Seguridad, La Libertad Avanza debería buscar un o una reemplazante para la provincia.

Danza de nombres en La Libertad Avanza

En esa danza de nombres para la provincia de Buenos Aires vuelve a aparecer Patricia Bullrich quien casualmente la semana pasada pegó un volantazo discursivo y adelantó que estaba en condiciones de competir por la Ciudad. "Puedo ser candidata en la Ciudad, me tengo una fe bárbara”, aseguró la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado durante una entrevista. Una reacción directa ante la posibilidad de que los hermanos Milei la inmolen como candidata bonaerense si Kicillof termina desdoblando el calendario electoral y el comicio en la provincia se vuelve demasiado cuesta arriba para la Casa Rosada.

Por ahora, Santilli sigue enfocado en la gestión del gobierno nacional como jefe de gabinete y en lograr acuerdos con las provincias para blindar la reelección de Milei. Su prioridad, lejos de cualquier especulación electoral, es avanzar con la agenda legislativa de La Libertad Avanza en el Congreso que incluye desde la reforma de la carta orgánica del Banco Central, la ley de inocencia fiscal II, el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y la reforma política para desactivar las PASO.

En la mesa chica del jefe de gabinete por ahora descartan la posibilidad de que Santilli sea candidato porteño y aseguran que sigue enfocado en la gestión del gobierno nacional. Incuso aclaran que pausaron las recorridas por la provincia de Buenos Aires, distrito por el que el funcionario apuntaría a competir como gobernador en 2027, para enfocarse en la agenda del Presidente. Sin embargo, en Casa Rosada la posibilidad de su candidatura en la Ciudad ya es tema de conversación en varios despachos.