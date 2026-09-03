Cuánto vale un auto usado en la Argentina y por qué el mercado marca una brecha récord en septiembre

Con el Volkswagen Gol liderando las transferencias y la Toyota Hilux como el vehículo más caro del top ten, el mercado de usados muestra una diferencia superior a los $13,5 millones entre extremos del ranking.

La venta de autos usados continúa en movimiento en el mercado automotor

El mercado de autos usados en la Argentina continúa mostrando un alto nivel de rotación y una estructura de precios cada vez más segmentada. Con el cierre de agosto como referencia, el ranking de los modelos más vendidos permite actualizar los valores promedio de septiembre 2026 y observar cómo se distribuye el mercado entre autos compactos, sedanes y pick ups.

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Según datos del sector, el liderazgo en transferencias volvió a quedar en manos del Volkswagen Gol , mientras que las pick ups consolidan su presencia en los primeros puestos con fuerte peso en el volumen total.

El análisis de los diez modelos más vendidos muestra una diferencia significativa en los valores: más de $13,5 millones separan al vehículo más económico del más caro del ranking , reflejando la convivencia de segmentos muy distintos dentro del mismo mercado.

El acceso más bajo lo marca el Chevrolet Corsa , con un promedio de $9.400.000 , mientras que en el extremo superior aparece la Toyota Hilux , que alcanza los $22.917.000 en su versión base dentro de los modelos más consultados.

Las pick ups continúan siendo protagonistas tanto en ventas como en valores. La Toyota Hilux lidera no solo el ranking de transferencias sino también el nivel de precio dentro del top ten, seguida por la Ford Ranger con un promedio de $18.777.000 y la Volkswagen Amarok con $19.480.000 .

En paralelo, la Chevrolet S10 mantiene presencia en el segmento con valores cercanos a los $18.841.000, consolidando la fuerte participación de las camionetas en el mercado de segunda mano.

Autos compactos: alta rotación y valores más accesibles

En el otro extremo del mercado aparecen los autos de mayor volumen y menor precio relativo. El Volkswagen Gol se mantiene como referencia con un valor promedio de $15.861.000, mientras que el Ford Ka se ubica en torno a los $12.950.000 y el Fiat Palio en $12.667.000.

El Volkswagen Gol se mantiene como referencia con un valor promedio de $15.861.000.

El Chevrolet Corsa, uno de los modelos más antiguos dentro del ranking, se posiciona como el más accesible del listado con su valor por debajo de los $10 millones.

SUV y sedanes: el punto medio del mercado

En una franja intermedia aparecen modelos como el Peugeot 208 ($14.350.000), el Toyota Corolla ($20.956.000) y la Ford EcoSport ($18.841.000), que reflejan la transición del mercado hacia vehículos más modernos y con mayor equipamiento.

La presencia de estos modelos confirma que el mercado usado argentino combina vehículos de diferentes generaciones, con una fuerte dispersión de precios según segmento, marca y demanda.

En síntesis, el mercado de autos usados en septiembre 2026 muestra un escenario de alta actividad pero con fuerte dispersión de valores, donde las pick ups sostienen el liderazgo en precio y volumen, mientras que los autos compactos continúan siendo la puerta de entrada para la mayoría de los compradores.