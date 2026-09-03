¿Mandan las pick ups en el ranking o pierden terreno frente a los SUV?

Con la Toyota Hilux y la Ford Ranger al frente, el Top 20 de agosto muestra el peso histórico de las camionetas, pero también señales de cambio en el mix del mercado.

El ranking de patentamientos de agosto 2026 vuelve a confirmar un dato estructural: las pick ups siguen dominando en volumen , aunque con matices en su rendimiento. La Hilux lideró con 2.616 unidades , pese a una caída mensual del -9,2% , mientras que la Ranger quedó segunda con 1.781 unidades y una leve baja del -1,8% .

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Detrás, el escenario cambia. Los SUV ganan terreno con modelos como el Toyota Yaris Cross (1.619) y la Ford Territory (1.601) , desplazando a los autos tradicionales y presionando sobre la participación de las camionetas en el total.

En ese contexto, la Volkswagen Amarok aparece como la tercera pick up del ranking, en el puesto 6 con 1.405 unidades , mostrando una mejora mensual del +16,4% , aunque todavía con una fuerte caída interanual ( -40,7% ). Más atrás, la Chevrolet S10 crece con 612 unidades (+35,7% mensual), consolidando una recuperación progresiva.

También se suman jugadores emergentes como la Fiat Titano , que con 511 unidades muestra un salto mensual del +40,4% y un crecimiento interanual exponencial, aunque todavía con bajo volumen relativo.

El análisis en frío de los datos deja un mensaje claro: las pick ups venden mucho, pero no todas crecen .

También se suman jugadores emergentes como la Fiat Titano, que con 511 unidades muestra un salto mensual del +40,4% y un crecimiento interanual exponencial, aunque todavía con bajo volumen relativo.

Hilux: 21.116 unidades acumuladas (-4,4% interanual)

21.116 unidades acumuladas (-4,4% interanual) Ranger: 14.052 (-24,0%)

14.052 (-24,0%) Amarok: 10.728 (-41,7%)

10.728 (-41,7%) S10: 3.985 (+12,7%)

3.985 (+12,7%) Titano: 3.403 (+1184%)

El segmento muestra una doble dinámica: liderazgo en participación, pero con caídas importantes frente a 2025 en los modelos más consolidados.

Mientras tanto, los SUV compactos y crossovers avanzan con mayor dinamismo, lo que empieza a reconfigurar el Top 20 y plantea interrogantes hacia adelante.

Las pick ups siguen siendo el pilar del mercado argentino, con volumen, presencia federal y fuerte vínculo con el trabajo. Pero los números de agosto dejan una señal: el dominio ya no es tan cómodo y la competencia interna del mercado empieza a equilibrar el tablero.