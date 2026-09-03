El ranking de patentamientos de agosto 2026 vuelve a confirmar un dato estructural: las pick ups siguen dominando en volumen, aunque con matices en su rendimiento. La Hilux lideró con 2.616 unidades, pese a una caída mensual del -9,2%, mientras que la Ranger quedó segunda con 1.781 unidades y una leve baja del -1,8%.
¿Mandan las pick ups en el ranking o pierden terreno frente a los SUV?
Con la Toyota Hilux y la Ford Ranger al frente, el Top 20 de agosto muestra el peso histórico de las camionetas, pero también señales de cambio en el mix del mercado.
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Detrás, el escenario cambia. Los SUV ganan terreno con modelos como el Toyota Yaris Cross (1.619) y la Ford Territory (1.601), desplazando a los autos tradicionales y presionando sobre la participación de las camionetas en el total.
En ese contexto, la Volkswagen Amarok aparece como la tercera pick up del ranking, en el puesto 6 con 1.405 unidades, mostrando una mejora mensual del +16,4%, aunque todavía con una fuerte caída interanual (-40,7%). Más atrás, la Chevrolet S10 crece con 612 unidades (+35,7% mensual), consolidando una recuperación progresiva.
También se suman jugadores emergentes como la Fiat Titano, que con 511 unidades muestra un salto mensual del +40,4% y un crecimiento interanual exponencial, aunque todavía con bajo volumen relativo.
Rendimiento: volumen alto, pero con presión en la comparación anual
El análisis en frío de los datos deja un mensaje claro: las pick ups venden mucho, pero no todas crecen.
- Hilux: 21.116 unidades acumuladas (-4,4% interanual)
- Ranger: 14.052 (-24,0%)
- Amarok: 10.728 (-41,7%)
- S10: 3.985 (+12,7%)
- Titano: 3.403 (+1184%)
El segmento muestra una doble dinámica: liderazgo en participación, pero con caídas importantes frente a 2025 en los modelos más consolidados.
Mientras tanto, los SUV compactos y crossovers avanzan con mayor dinamismo, lo que empieza a reconfigurar el Top 20 y plantea interrogantes hacia adelante.
Las pick ups siguen siendo el pilar del mercado argentino, con volumen, presencia federal y fuerte vínculo con el trabajo. Pero los números de agosto dejan una señal: el dominio ya no es tan cómodo y la competencia interna del mercado empieza a equilibrar el tablero.