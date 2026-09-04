Cuál es la función más subestimada de los autos modernos y por qué los conductores casi no la usan

Un estudio revela que los usuarios valoran más las funciones invisibles que las más llamativas, en un contexto de vehículos cada vez más cargados de pantallas y asistencia digital.

En un mercado donde los autos incorporan cada vez más sistemas digitales, pantallas y asistentes de conducción, un reciente estudio volvió a poner el foco en un fenómeno particular: las funciones más simples y menos visibles son las que generan mayor satisfacción entre los usuarios .

La investigación, basada en el índice de experiencia tecnológica de JD Power, analizó la percepción de miles de propietarios de vehículos nuevos y detectó una tendencia clara: los conductores tienden a ignorar o subutilizar funciones que, en teoría, fueron diseñadas para mejorar la experiencia a bordo .

El informe destaca que los sistemas que trabajan de manera automática y sin intervención constante del conductor son los mejor valorados. Entre ellos se encuentran el climatizador automático, el encendido inteligente y ciertas asistencias básicas de conducción , que operan en segundo plano sin generar fricción.

Según el estudio, este tipo de tecnologías reduce la carga del conductor sin exigir aprendizaje o interacción constante , lo que mejora la percepción general del vehículo.

En contraste, los sistemas más complejos o visibles no siempre logran el mismo nivel de uso o aceptación, especialmente cuando requieren interacción frecuente o no aportan beneficios inmediatos en la conducción diaria.

La investigación, basada en el índice de experiencia tecnológica de JD Power, analizó la percepción de miles de propietarios de vehículos nuevos y detectó una tendencia clara: los conductores tienden a ignorar o subutilizar funciones que, en teoría, fueron diseñadas para mejorar la experiencia a bordo.

Pantallas de pasajeros y funciones que casi no se usan

Uno de los hallazgos más llamativos del informe es el bajo uso de ciertas tecnologías avanzadas, como la pantalla exclusiva para el pasajero, cada vez más presente en vehículos de gama media-alta.

El estudio indica que aproximadamente el 35% de los usuarios nunca utilizó este sistema, mientras que apenas un 6% lo emplea de forma habitual. Incluso, en algunos casos, este tipo de equipamiento se asocia a una mayor cantidad de inconvenientes en el sistema de infoentretenimiento.

Este contraste refuerza una tendencia clara en la industria: más tecnología no siempre significa mejor experiencia para el usuario.

Los datos surgen de más de 68.000 encuestas a propietarios de vehículos modelo 2026, realizadas en los primeros 90 días de uso. El relevamiento muestra que, en muchos casos, los conductores priorizan la simplicidad y la confiabilidad por sobre la sofisticación tecnológica.

En ese contexto, la industria automotriz enfrenta un desafío creciente: diseñar sistemas que no solo sean innovadores, sino también realmente utilizados y comprendidos por quienes manejan todos los días.